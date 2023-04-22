Чорний день: що станеться, якщо курс біткоїну впаде до нуля

Ринок криптовалюти відрізняється підвищеною волатильністю. Ми постійно спостерігаємо помітні коливання курсу навіть найуспішніших монет. Що буде, якщо одного разу впаде Bitcoin?

Ми вже розповідали про крах щодо невеликих монет. Але Bitcoin також не є невразливим. У нього немає фізичного забезпечення і тому він волатильний, як будь-яка інша криптовалюта.

Наприклад, у листопаді 2021 року курс Bitcoin досяг свого історичного максимуму, але вже у травні переживав помітне падіння. І тенденція до нестабільності збереглася у 2022 та 2023 роках.

Однак повну аварію біткоїну важко уявити, поки ним цікавляться інвестори і вкладають у нього гроші на короткостроковій або довгостроковій основі.

Крім того, є ентузіасти, які вірять у те, що криптогроші одного разу замінять звичайні фінанси. Щодня проводиться безліч угод із використанням біткоїну, а окремих країнах він навіть став законним платіжним засобом.

До того ж, Bitcoin складно знищити з технічної точки зору. Для цього потрібна, наприклад, глобальна заборона цієї валюти у всіх країнах та закриття більш ніж 100 000 активних вузлів мережі блокчейн , розкиданих по всьому світу. У цьому випадку децентралізація є перевагою, адже дії окремих структур чи країн не можуть вплинути на весь блокчейн та дестабілізувати валюту.

Однак деякі ризики все-таки є, і вони пов’язані, швидше, із самим біткоіном , ніж із зовнішнім впливом.

Окрім вже згаданої відсутності фізичних активів, слабким місцем Bitcoin є складнощі з масштабуванням його блокчейна. Так як це найпопулярніша криптовалюта у світі, то навантаження на мережу дуже велике. Майнерам потрібно більше часу для перевірки кожної транзакції, і це створює затримки в блокчейні, які потенційно можуть призвести до глобальних збоїв.

Звичайно, поки що цього не сталося. Але можна приблизно уявити, що трапиться, якщо з якоїсь причини курс біткоїну впаде до нуля:

Величезна кількість інвесторів втратить свої активи і, мабуть, збанкрутує.

Зникне винагорода за майнінг , біткоїн перестануть добувати, закриються багато ферм.

Постраждають сторонні компанії, які проводять платежі через Bitcoin, надають послуги з його продажу чи обміну. Наприклад, можуть припинити роботу великі криптовалютні біржі.

Майже напевно зваляться й інші валюти, оскільки інвестори втратить довіру до ринку загалом.

Все перераховане вище вплине на біржу традиційних валют і цілком може спровокувати там паніку.

Загалом крах Bitcoin практично неминуче веде до обвалення всього світового ринку криптовалюти. Однак поки що ця подія є малоймовірною.