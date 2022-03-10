Стало відомо, чому радянським ядерникам було заборонено керувати автомобілем і літати на літаках

Після закінчення Другої світової одразу почалася ера Холодної війни. І вирішальним чинником у ній були перегони ядерного озброєння.





США та СРСР намагалися стати лідерами у освоєнні як мирного атома, так і зброї на його основі.

Ті вчені, які працювали над проектом створення радянських атомних бомб, опинилися в особливому становищі. Для них діяло багато заборон, які сьогодні здаються досить дивними.

Чому ядерникам у 1948 році заборонили керувати машинами та літати на літаках?

Чим були викликані дивні вимоги та обмеження?

Секретний атом

Робота над радянськими атомними бомбами та дослідженнями мирного атома була суворо засекречена. Багато документів не публікуються і сьогодні. Але частина інформації в останні роки втратила статус закритої. У тому числі стало відомо про дивні заборони для учасників атомного проекту.

Ядерникам, з одного боку, в СРСР намагалися створити найкращі умови, вони були в привілейованому становищі.

Але їхня свобода була строго регламентована.

Для багатьох ядерників місцем проживання та роботи стали закриті міста, в’їзд та виїзд з яких обмежувалися.

Лише одиниці з учених могли бувати на конференціях в інших країнах, навіть соціалістичних. Більшість же були не виїзними. Заборона на подорожі закордон накладався також на дружин та дітей.

Контакти та листування ядерника суворо відслідковувалися.

Але навіть на цьому тлі деякі заборони здаються дивними.

Кримінальна справа за водіння авто

Нещодавно був розсекречений наказ 1948 року, у якому Берія суворо забороняв ядерникам сідати за кермо. Наказ стосувався працівників так званої Лабораторії 2 – закритого дослідницького центру на чолі з Ігорем Курчатовим.

Навіть якщо вчений мав водійське посвідчення, водити йому було заборонено. Своїх машин тоді практично ніхто з ядерників не мав. Але закриті міста та спецпідрозділ по роботі над атомним проектом досить щедро забезпечувалися автомобілями, зокрема імпортними.

Наказ забороняв ядерникам сідати за кермо службових машин. Возити їх мали тільки професійні шофери.

Водії офіційно повідомляли, що якщо вони пустять ядерника за кермо, то проти них буде порушена справа.

Атомні вагони

Друга дивна заборона стосувалася поїздок країною. Ядерникам суттєво обмежували можливість літати літаками. Навіть якщо для польоту існувала серйозна службова потреба, виключалося перебування двох або більше учасників атомного проекту в одному літаку.

Ядерники на далекі відстані мали їздити строго залізницею.

Якщо планувалася службова поїздка у відрядження, то ядерників відправляли спеціальним вагоном , у якому не було інших пасажирів.

З чим були пов’язані такі заборони?

Невже влада боялася, що ядерники викрадуть літак чи спробують перетнути кордон на службовому автомобілі?

Золоті мізки

Причиною таких дивних заборон стали випадки з ядерниками Львом Арцимовичем та Ігорем Панасюком.

Панасюк постраждав під час поїздки до району закритого міста База-10, яке сьогодні стало Озерськом. Офіційно машиною керував службовий водій. Але ходили чутки, що Панасюк упросив пустити його за кермо. В результаті – потрапив в аварію та сильно постраждав.

Арцимович також потрапив у ДТП за кермом службової машини. Він не отримав каліцтв, але це і викликало реакцію у формі наказу Берії.

Влада розуміла, що втрата навіть одного учасника атомного проекту відкине СРСР у ядерних перегонах назад. Фізики – атомники потрібні були живими і здоровими, що призвело до обмеження їхньої свободи пересування.

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