Xiaomi Mi Band 7 отримав більшу батарею та Always on display

Грань між розумним годинником і фітнес браслетами з кожним роком стає все менш помітною. Додавати можливість здійснення дзвінків у ці гаджети, ніхто звичайно ж не буде, але враховуючи різницю в ціні (яка іноді більше в кілька разів) фітнес браслети здаються все більш вигідною покупкою.





Компанія Xiaomi традиційно представляє оновлення Mi Band (або Mi Smart Band) на весняній презентації і цей рік не стане винятком.

Справа в тому, що в реєстраційних документах з’явилися характеристики пристрою під кодовим ім’ям “L66” (з номерами моделей M2130B1 та M2129B1). Саме цей гаджет і носитиме ім’я “Mi Band 7”.

Редакція GSMinfo підготувала для вас список усіх ключових змін новинки.

Екран

Нижня частина лицьової поверхні більше не закриває асиметричний шматок пластику, завдяки чому екран Mi Band 7 стане по-справжньому безрамковим.

Розширення звичайно ж збільшиться і складе 192 на 490 пікселів (у шостому поколінні 152 на 486), але найпомітнішим нововведенням стане підтримка деякими стандартними циферблатами функції “Always on display”.

Нагадаю, що на попередніх моделях активний екран теж можна було отримати, але після установки кастомної прошивки.

Функції

Mi band 7 отримає повноцінний GPS модуль для відстеження маршрутів тренувань, а також нове покоління датчика для визначення ЧСС та нові програми тренувань.

Крім цього, будуть додані нові модульні циферблати, основний акцент у яких буде зроблено саме на відстеження фізичної активності. Один із розробників стверджує, що користувач Mi Band 7 матиме можливість включати спеціальний спортивний режим, у якому відстеження всіх показників буде більш точним.

Окремої згадки заслуговує підтримка блокування пристрою після п’яти неправильних спроб введення пароля. Це говорить нам про те, що NFC для безконтактних платежів точно підтримуватиметься у всіх версіях розумного браслета.

Змінам піддасться і “Розумний будильник”, який зможе відстежувати фази сну і будити власника Mi Band 7 в найбільш вдалий момент.

Автономність

Оскільки дисплей Mi Band 7 збільшиться, а підтримка AOD вимагає набагато більше енергії, багато хто побоювався зниження часу роботи від одного заряду.

Але сьогодні стало відомо, що крім нового режиму “Розумного енергозбереження”, в Mi Band 7 буде встановлений акумулятор ємністю 250 мАг, а це рівно вдвічі більше ніж Mi Band 6.

Таким чином автономність не зменшиться, а навпаки зросте, що безперечно потішить власників.

Інформації про ціну поки що немає.

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