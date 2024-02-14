Названо ключові характеристики OnePlus Nord 5

Інсайдер під ніком saaaaanjjjuuu опублікував у соцмережі X пост з інформацією про три майбутні новинки OnePlus – смартфони Nord 5, Nord CE 5 і Nord CE 5 Lite. Запис незабаром було видалено, але його вміст уже розійшовся мережею, проливши світло на характеристики ще не представлених гаджетів.

За наявними даними, OnePlus Nord 5 буде побудований на базі процесора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 і отримає AMOLED-екран діагоналлю 6,7 дюйма з частотою оновлення 120 Гц. З інших ключових специфікацій згадується 50-мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією.

Про два інші смартфони серії відомо небагато – тільки приблизні моделі процесорів. Якщо вірити інсайдерським даним, OnePlus Nord CE 5 отримає чип Snapdragon 7s Gen 2, а “серцем” Nord CE 5 Lite стане Snapdragon 6 Gen 1. Презентація новинок очікується в березні поточного року.