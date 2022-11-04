Новий планшет T10 від Doogee гарантує цілу купу розваг

Світовий лідер з виробництва захищених телефонів, компанія Doogee, вирішила зробити крок у новому напрямку. 1 листопада на світовому ринку з’явився Doogee T10 – перший планшет компанії, який заклав необхідний фундамент для її входження в індустрію планшетних комп’ютерів.

З ультратонким і витонченим дизайном товщиною 7,5 мм, Doogee T10 потужно дебютує на ринку. Корпус виготовлений з авіаційного алюмінієвого сплаву. Великий і чіткий 10,1-дюймового FHD + дисплей пропонує більше, ніж просто візуальну насолоду. Сертифікований TÜV Rheinland, він пропонує міцне покриття для захисту очей, позбавляючи вас від втоми очей, навіть якщо ви дивитеся на екран від світанку до заходу сонця. Оснащений режимом комфорту для очей, темним режимом і режимом сну, Doogee T10 супроводжує вас в будь-який час без будь-якого занепокоєння для ваших очей. На превеликий подив користувачів, Google Widevine L1 Doogee T10 підтримує потокове відео високої чіткості 1080P або відтворення на таких популярних веб-сайтах, як Netflix, Hulu і т.д., пропонуючи захоплюючий кінематографічний візуальний досвід. У поєднанні з технологією і естетикою, Doogee T10 розроблений в трьох чудових кольорах: Космічний сірий, синій Нептун і сріблястий Місячне світло.

Восьмиядерний процесор Unisoc T606 працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Накопичувач на 128 ГБ з можливістю розширення до 1 ТБ задовольнить ваші потреби у великих обсягах файлів, музики, відео та фотографій. Мега-акумулятор ємністю 8300 мАг з швидкою зарядкою 18 Вт обіцяє довговічну роботу і легку підзарядку. Крім того, Doogee T10 підтримує режим 2-в-1 і режим розділеного екрану, що дуже зручно для офісних працівників, які прагнуть як до ефективності на роботі, так і до відпочинку у вільний час. Будучи планшетом як таким, T10 є ідеальним розважальним електронним продуктом; підключений до клавіатури і стилуса, T10 стає продуктивним офісним комп’ютером. Якщо ви втомилися перемикатися з однієї програми на іншу, T10 стане вашим рятівником, дозволяючи виконувати дві задачі на одному екрані завдяки функції розділеного екрану.

Інші особливості цього планшета включають 13-мегапіксельну широкоформатну задню камеру, подвійний стереодинамік, універсальний інтерфейс USB-C, дводіапазонний Wi-Fi 2.4G і 5G та операційну систему Android 12…

Doogee T10 був офіційно випущений 1 листопада в Doogee AliExpress Store і DoogeeMall (офіційна торгова платформа), з ціною всього $ 119. Якщо ви думаєте про його придбання, то зараз саме час. Візьміть його, перш ніж ціна зросте.