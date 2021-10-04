Hardnews

Експерт розповів, як не допустити вибуху смартфона на морозі

Переохолодження батареї призводить до складних хімічних процесів, які загрожують не дуже приємними наслідками.

04.10.2021
1 хвилина на прочитання
смартфон зима

Будь-який гаджет розрахований на певний температурний режим, а скорий прихід з холодів може привести до проблем із виробом, якщо володар смартфона не вжив необхідних заходів для захисту гаджета від мінусових температур. Оглядач Computer Reseller News Олександр Маляревский пояснив, як уберегти телефон від поломки або навіть вибуху на холоді.


Не можна допускати переохолодження батареї. Це складна хімія. Якщо батарея і не вибухне при виході за межі робочого діапазону температур, то, цілком можливо, її ефективна ємність помітно знизиться“, – попередив  експерт.

Новини по темі

У зв’язку з цим експерт радить зберігати телефон не в зовнішній, а у внутрішній кишені одягу. Це допоможе безпечно використовувати гаджет в морози. Крім того, варто ознайомитися з інструкцією до смартфону, де зазвичай вказують, за яких умов він здатний нормально функціонувати.

За його словами, перегріватися гаджету теж не можна. Залишати пристрій поблизу нагрівача протипоказано – він може розігрітися градусів до 60 і з-за цього батарея швидше зіпсується або зовсім потече і вб’є всю електроніку смартфона, попередив Маляревский.

Про те, чому і ще вибухають батареї смартфонів, ми вже розповідали в нашій великій статті.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


04.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Найдоступніший iPhone рекордно подешевшав в Україні

02.10.2021
смартфони на вітрині

Що можуть робити найдорожчі смартфони на відміну від більш бюджетних моделей

02.10.2021

Samsung і Apple про таке лише мріють: випущено унікальний смартфон-конструктор з гарантією на 5 років

02.10.2021

Названо 7 причин, чому вам потрібна розумна розетка

02.10.2021
Back to top button