Експерт розповів, як не допустити вибуху смартфона на морозі

Будь-який гаджет розрахований на певний температурний режим, а скорий прихід з холодів може привести до проблем із виробом, якщо володар смартфона не вжив необхідних заходів для захисту гаджета від мінусових температур. Оглядач Computer Reseller News Олександр Маляревский пояснив, як уберегти телефон від поломки або навіть вибуху на холоді.





“Не можна допускати переохолодження батареї. Це складна хімія. Якщо батарея і не вибухне при виході за межі робочого діапазону температур, то, цілком можливо, її ефективна ємність помітно знизиться“, – попередив експерт.

У зв’язку з цим експерт радить зберігати телефон не в зовнішній, а у внутрішній кишені одягу. Це допоможе безпечно використовувати гаджет в морози. Крім того, варто ознайомитися з інструкцією до смартфону, де зазвичай вказують, за яких умов він здатний нормально функціонувати.

За його словами, перегріватися гаджету теж не можна. Залишати пристрій поблизу нагрівача протипоказано – він може розігрітися градусів до 60 і з-за цього батарея швидше зіпсується або зовсім потече і вб’є всю електроніку смартфона, попередив Маляревский.

Про те, чому і ще вибухають батареї смартфонів, ми вже розповідали в нашій великій статті.