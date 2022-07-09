Розкриті характеристики та ціна iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max

Портал MyDrivers, пославшись на свої джерела, розкриває параметри та ціни iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.





Преміальний iPhone 14 Pro отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей ProMotion із частотою оновлення від 1 до 120 Гц. У флагманського iPhone 14 Pro Max буде 6,7-дюймова OLED-панель. Обидва смартфони засновані на SoC A16 Bionic. А ось iPhone 14 та iPhone 14 Max отримають торішній чіпсет, такий же, який стоїть у смартфонах серії iPhone 13.

І iPhone 14 Pro, і iPhone 14 Pro Max оснастять 8 ГБ ОЗП. Місткість накопичувача – 128, 256, 512 ГБ або 1 ТБ. Apple використовує камери з новим головним 48-мегапіксельним детектором. Два інших датчики, як і раніше, 12-мегапіксельні.

У iPhone 14 Pro батарея на 3200 мАг, а у iPhone 14 Pro Max – на 4323 мАг. Операційна система – iOS 16.

Стартовий цінник iPhone 14 Pro – $ 1100, iPhone 14 Pro Max – $ 1200. Продаж стартує у вересні.