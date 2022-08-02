З’явився рейтинг найпотужніших і найвигідніших Android смартфонів
Команда бенчмарку AnTuTu оновила рейтинг найпродуктивніших Android смартфонів. Як і очікувалося, у добірці за липень лідирують пристрої, збудовані на базі нового чіпсету Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Перше місце в рейтингу посів Nubia Red Magic 7S , у нього в активі 1 124 622 бали. Другий і третій щаблі п’єдесталу дісталися iQOO 10 Pro і ASUS ROG Phone 6, які набрали 1 111 885 і 1 124 622 бали відповідно. Трохи до потрапляння до трійки лідерів забракло Red Magic 7S Pro – 1 107 982 бали.
- Nubia Red Magic 7S – 1 124 622 бали.
- iQOO 10 Pro – 1 111 885 балів.
- ASUS ROG Phone 6 – 1 124 622 бали.
- Red Magic 7S Pro – 1 107 982 бали.
- iQOO 10 – 1 083 183 бали.
- Xiaomi 12S Pro – 1073695 балів.
- Xiaomi 12S Ultra – 1056949 балів.
- Xiaomi 12S – 1 053 609 балів.
- Realme GT2 – 1048073 бали.
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition – 1022207 бала.
Також AnTuTu підготував рейтинг найвигідніших моделей за співвідношенням ціна/потужність. На превеликий подив, у ньому всього один апарат від Xiaomi, а домінують гаджети концерну BBK.
Найпродуктивнішим середняком виявився iQOO Z5 із 576 554 балами. Друге місце посів OPPO Reno 8 Pro 5G – 569 421 бал, а третє – HONOR 70 з результатом 537 011 балів. П’ятірку лідерів замкнули OPPO K9s та Xiaomi 11 Lite, а до другої половини рейтингу увійшли HONOR 60, HONOR 50, Huawei Nova 9 Pro, Huawei Nova 9 та iQOO Z5X.
- iQOO Z5 – 576 564 бали.
- OPPO Reno8 Pro 5G – 569 421 бал.
- HONOR 70 – 537 011 балів.
- OPPO K9s 5G – 534 158 балів.
- Xiaomi 11 Lite – 531 842 бали.
- HONOR 60 – 526 065 балів.
- HONOR 50 – 516 580 балів.
- Huawei nova 9 Pro – 502 241 бал.
- Huawei nova 9 – 499 717 балів.
- iQOO Z5x – 480 051 бал.
Цікаво, що в обох добірках 9 з 10 моделей побудовані на базі процесорів Qualcomm і лише два девайси мають під капотом чіпсет Dimensity.
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