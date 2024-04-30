Опубліковано перше живе фото всієї лінійки iPhone 16

Відомий інсайдер Sonny Dickson злив у мережу перше “живе” зображення всіх моделей iPhone 16. Раніше він же публікував креслення майбутніх смартфонів Apple.

На фото помітні ключові зміни в дизайні. Найбільше впадає в око – нове компонування камер у базових iPhone 16 і 16 Plus.

Замість діагонального розташування, як у iPhone 15, тепер модулі розташовані вертикально. Це, за чутками, пов’язано з впровадженням підтримки запису просторового відео для роботи в шоломі доповненої реальності Apple Vision Pro.

Також зміни торкнулися розмірів екранів Pro-версій. iPhone 16 Pro Max отримає 6.9-дюймовий дисплей, ставши найбільшим Pro Max на сьогоднішній день (було 6.7 дюймів). iPhone 16 Pro теж злегка підросте – з 6.1 до 6.3 дюймів.

Стандартні iPhone 16 і 16 Plus збережуть діагоналі 6.1 і 6.7 дюймів відповідно.

На знімку не видно окремої кнопки “Захоплення” для управління камерою, про яку ходили чутки.

Нагадаємо, що, традиційно, презентація нових iPhone очікується у вересні.