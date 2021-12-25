Оплата по NFC через Xiaomi Mi Band перестане працювати з 1 січня: як відновити

Власники розумних браслетів Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC не зможуть користуватися функцією безконтактних платежів, якщо версія програми буде 5.4.0 або нижче.





Інформація про це опублікована на офіційному сайті Xiaomi. Зміни набудуть чинності після 31 грудня.

Для того щоб продовжувати платити за допомогою браслета, необхідно оновити програму Mi Fit до версії 5.5.0 у Google Play або App Store, після чого відв’язати банківську картку в налаштуваннях (“Профіль – Фітнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC – Банківська картка”) і прив’язати її наново.