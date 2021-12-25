Hardnews

Оплата по NFC через Xiaomi Mi Band перестане працювати з 1 січня: як відновити

25.12.2021
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Xiaomi Mi Band 5

Власники розумних браслетів Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC не зможуть користуватися функцією безконтактних платежів, якщо версія програми буде 5.4.0 або нижче.


Інформація про це опублікована на офіційному сайті Xiaomi. Зміни набудуть чинності після 31 грудня.

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Для того щоб продовжувати платити за допомогою браслета, необхідно оновити програму Mi Fit до версії 5.5.0 у Google Play або App Store, після чого відв’язати банківську картку в налаштуваннях (“Профіль – Фітнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC – Банківська картка”) і прив’язати її наново.

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25.12.2021
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