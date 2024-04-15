Google Pixel 9 та Fold 2 отримають супутниковий інтернет

Google готує повноцінний ривок для своїх флагманських пристроїв: до модельного ряду Pixel 9, складаного смартфона Pixel Fold 2 і майбутнього 5G-планшета планують додати новий модем із підтримкою супутникового зв’язку.

Це серйозне оновлення, адже поточні модеми Google, розроблені Samsung, не відрізняються ідеальною стабільністю в зонах зі слабким сигналом і витрачають заряд батареї менш ефективно, ніж рішення від Qualcomm.

Новий модем Samsung 5400 стане частиною процесора Tensor G4. Крім підтримки супутникового зв’язку, він має забезпечити кращу продуктивність у мережах 5G.

Google тісно співпрацює з розробниками щодо впровадження технології “Satellite SOS” – вона дасть змогу зв’язатися зі службами екстреної допомоги в ситуаціях, коли звичайна стільникова мережа недоступна.

Передбачається, що для використання супутникового зв’язку на Pixel Fold 2 буде потрібно розгорнути пристрій.

Додаток “Satellite Gateway” допоможе користувачеві в критичній ситуації: поставить уточнювальні запитання, за можливості надішле повідомлення контактам і забезпечить зв’язок із рятувальниками.

Очікується, що перехід на процесори Tensor, вироблені TSMC, відбудеться у 2025 році – поки невідомо, чи змінить Google при цьому і постачальника модемів.