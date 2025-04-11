AMD представила Ryzen 8000HX Dragon Range Refresh: мобільні чіпи для для геймерів

«Червоний гігант» представив свою нову серію мобільних процесорів Ryzen 8000HX. Всього випущено чотири моделі: Ryzen 9 8945HX, Ryzen 9 8940HX, Ryzen 7 8840HX і Ryzen 7 8745HX. Дані чіпи мають ту саму архітектуру Zen 4, що і Ryzen 7000HX. Деякі з нових процесорів отримали підвищені частоти ядер.

Флагманським рішенням є AMD Ryzen 9 8945HX. Він пропонує 16 ядер, 32 потоки, 80 МБ кешу, максимальну тактову частоту 5,4 ГГц і TDP у діапазоні від 55 до 75 Вт. Ryzen 9 8940HX отримав ті ж параметри, але з частотою в 5,3 ГГц. Ryzen 7 8840HX має 12 ядер, 24 потоки, частоту 5,1 ГГц і 76 МБ кешу.

Наймолодшим же став 8-ядерний, 16-потоковий Ryzen 7 8745HX. Він має частоту 5,1 ГГц і 40 МБ кешу. Усі моделі отримали ту саму графіку Radeon 610M, що і попередня серія. Передбачається, що нові процесори будуть використовуватися з передовими мобільними відеокартами.

Варто підкреслити, що серія AMD Ryzen 8000HX Dragon Range Refresh стане найбільш доступним вибором для геймерів.