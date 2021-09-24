Скільки потрібно працювати в різних країнах світу, щоб заробити на iPhone 13

Економісти люблять складати різноманітні індекси для порівняння добробуту населення в різних країнах: багато хто напевно чув про індекс біг-мака, а з появою iPhone в моду увійшло порівняння кількості часу, який потрібно витратити, щоб заробити на популярний девайс. Аналітична компанія Money SuperMarket оприлюднила таке дослідження щодо свіжого iPhone 13 в базовій комплектації на 128 ГБ пам’яті.





Аналітики проводили розрахунки виходячи з 8-годинного робочого дня, рівня мінімальної оплати праці та оподаткування в країні. Також враховувався вартість смартфона, яка скрізь різна. Якщо в Гонконзі новинка коштує 874 долара, то в тих же Філіппінах або Бразилії телефон продають за +1449 доларів, а в Україні ціна може бути навіть вищою, все через відсутність офіційного магазину.

Найбільше пощастило жителям Швейцарії – вони заробляють на айфон за 34 години, це навіть менше повного тижня. У Люксембурзі буде потрібно 40 годин, а в США близько 50-ти.

А ось жителів Філіппін точно не назвеш щасливчиками, щоб обзавестися гаджетом, їм доведеться витратити 775 годин свого часу, що еквівалентно 97 робочих днях по 8 годин. Це цифри без урахування витрат, так що при витратах на їжу і засоби першої необхідності, гонка за мрією розтягнеться на істотно більш тривалий термін. Неподалік в топі розташувалися Індія і Бразилія – ​​724 і 690 годин відповідно.

України в рейтингу немає, але за нашими підрахунками середній українець буде заробляти на яблучний гаджет десь 80 днів.