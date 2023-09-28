У Раді вирішили кардинально боротися з однією категорією ухилянтів

Депутати запропонували університетам у 2024 році припинити набір на вечірню та заочну форми навчання. Саме за цими формами навчання “ховається” найбільше ухилянтів. Натомість фокус має бути зміщений у бік розвитку дистанційної та дуальної освіти в тандемі з денною формою навчання.

Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, пояснив: “Тих, хто вже навчається на вечірній або заочній формі навчання, це не торкнеться, і вони продовжать навчання до його завершення”.

Ця пропозиція випливає із законопроекту №10092, який був внесений до Ради 27 вересня. Днем пізніше документ був направлений на розгляд комітету. Проект має багато прихильників, серед яких народні депутати Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші.

Цьогорічний вступ до університетів базуватиметься на результатах зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року або національного тестування здібностей (NMT) у 2022-2024 роках, а також на творчому конкурсі у випадках, передбачених законом.