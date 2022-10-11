Гороскоп на сегодня,11 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 11 октября, Луна в Тельце. Это хороший день для решения финансовых вопросов, создания вкладов, покупок и ценных приобретений. Очень светлый день — вероятно, вы легко сможете обрести внутренний баланс, помириться с близкими или найти новые возможности в профессиональной деятельности.

♈ Овен

Прошедшее полнолуние в вашем знаке пробудило энергию страсти и игры. Некоторые из вас, возможно, встретили потенциального партнера в это время. А те, кто состоит в паре, возможно, испытали более глубокую близость. Звезды напоминают вам, что ваши души выбрали друг друга не просто так. Не зацикливайтесь на рутине и мелочных обидах.

Космический совет: уделите внимание своей второй половинке.

♉ Телец

Сегодня вы испытываете жгучее желание сбежать. Или наоборот, слиться со своим партнером. Но что-то подсказывает, что в ваших отношениях давно зреет тема, которую рано или поздно пора проговорить. Да, это может быть неприятно. Но пора настала.

Космический совет: вас ждет неприятный разговор.

♊ Близнецы

Вы снова и снова повторяете определенные шаблоны и ошибки. Вы вновь даете прошлому власть над собой. Пора совершить трансформацию и отказаться от того груза, что тянет вас на дно.

Космический совет: оборвите порочные связи.

♋ Рак

Действительно ли вы хотите сдерживать гнев и негодование? Простите себя, оставьте в стороне свои прошлые ошибки и неудачи. Пришла пора попробовать что-то новое. И как знать, может быть это станет началом чего-то нового.

Космический совет: у вас есть шанс написать совершенно новую историю.

♌ Лев

Сила ваших слов неизмерима. У них есть способность как исцелять, так причинять боль другим. Сопротивляйтесь желанию действовать эмоционально. Следите за своими триггерами и учитесь общаться. При этом подключайтесь к пространству доброты, к пространству сострадания. Слушайте и то, что говорят другие, и то, о чем они молчат.

Космический совет: ваши слова воодушевляют окружающих.

♍ Дева

Любовь не должна быть хаотичной. Быть с кем-то, кто вам очень дорог, не обязательно должно быть эквивалентно тому, чтобы оказаться в эпицентре бури. Звезды советуют вам расслабиться и получать удовольствие от каждой минуты. С позитивным настроем вас обязательно ждет чудо.

Космический совет: вас ждет прекрасный яркий день.

♎ Весы

Полнолуние в Овне кое-что встряхнуло, но оно также принесло дар ясности. Если все получилось не так, как вы себе представляли, смиритесь и с этим. Вместо того, чтобы сопротивляться течению, держитесь своего курса. Ваши отношения с самим собой являются краеугольным камнем ваших отношений с другими.

Космический совет: что-то получится не так, как вы себе представляли.

♏ Скорпион

Вы снова спускаетесь в кроличью нору. Вы даете негативу больше силы, чем он того заслуживает. Но действительно ли вы хотите прожить остаток своей жизни в социальной изоляции? Позвольте себе быть самим собой, даже если это шокирует окружающих.

Космический совет: войдите в состояние дикой вседозволенности.

♐ Стрелец

Нечего лечить. Ничего не исправить. Нечего перестраивать. Отпустите свою потребность постоянно скрывать за изнуряющей работой свои проблемы и переживания. Позвольте себе хоть на минуту остаться наедине с самим собой. Так вы поймете, куда стоит двигаться дальше.

Космический совет: внешнее окружение — лишь отражение вашего внутреннего мира.

♑ Козерог

Дело не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это говорите. Неудачно подобранное слово может ударить куда больнее, чем кулак. Однако правильная доза напористости и сострадания поможет вам произвести впечатление и привлечь на свою сторону. Ищите баланс в общении с друзьями, коллегами и второй половинкой. И тогда вы определенно достигнете успеха.

Космический совет: на личном фронте вам нужно стремиться к равновесию.

♒ Водолей

Доверяйте времени. Следите за тем, что говорит вам интуиция. В то же время не слишком зацикливайтесь на том, что происходит. На романтическом фронте, если вы чувствуете, что получаете смешанные сигналы, скорее всего, так оно и есть. Прибегните к разговору, которого вы избегали. Может быть, еще не все потеряно.

Космический совет: вы получаете смешанные сигналы.

♊ Рыбы

Иногда люди идут с нами до самого конца. В других случаях они постепенно отдаляются. Позвольте событиям развиваться так, как они должны. Это даст вам большую ясность в ваших отношениях. Но если в этот день случится неприятность, вам сразу дадут понять, что готовы оказать поддержку.

Космический совет: вы защищены, несмотря ни на что.