Стало відомо, що найбільше мотивує представників різних знаків зодіаку

Сузір’я не тільки розповідають про долю, а й повідомляють про наші переваги і підказують способи досягнення будь-яких поставлених цілей.





Як відомо, зона комфорту – це дуже зручна штука. Стабільність, безпека – все це задовольняє наші базові потреби. Однак це ж і гальмує розвиток. Єдине, що допомагає нам йти далі і розвиватися, – це мотивація. Різні стимули змушують нас залишати горезвісну зону комфорту і рости як професіонал, творча особистість чи лідер. І, зрозуміло, кожен знак зодіакального кола має власні схильності до розвитку. Про ці особливості розповіла астролог Надія Куті.

Овен

Овни самі по собі дуже самолюбні. Ця риса змушує їх відчувати себе вершителями доль. Як результат, Овни прагнуть вплинути в позитивному ключі на життя інших людей. Вони хочуть робити добро для оточуючих, вирішувати проблеми. Їх джерелом сили є почуття відповідальності за чиєсь життя.

Телець

Мотиватор представників цього знака – гроші. Однак Тельці не схильні берегти кожну копієчку, щоб мати фінансове благополуччя. Навпаки, вони будуть шукати все нові і нові джерела доходу до тих пір, поки не досягнуть безпечного фінансового стану. Мати фінансову подушку і стабільний заробіток – пріоритет Тельців.

Близнюки

Близнюки – експериментатори. Вони жадають нових відчуттів, нового екстремального досвіду. Цей знак готовий здійснювати справжні подвиги і, якщо його представникам трапиться можливість зробити щось незвідане, то вони обов’язково підуть назустріч цьому виклику долі. Ще Близнюки обожнюють оточувати своїх близьких сміхом і радістю.

Рак

Для Раків немає нічого дорожчого за своїх близьких. Вони зроблять все можливе, щоб їх рідні процвітали і знаходили благополуччя. Вони навіть не поскупляться на подвиги. А ще Раки не проти підзаробити. Будь-яка нова можливість отримати додатковий дохід – це плюс до мотивації цього знака.

Лев

Гордим Левам прекрасно личить їх мотиватор – загальне визнання. Їм важливо, щоб вони були вище за інших, щоб їх хвалили і визнавали. Їм важливо відчувати своє домінування. Леви цінують нагороду за свою працю, вони навіть отримують задоволення не скільки від самого результату, скільки від самого трудового процесу або, кажучи інакше, пройденого шляху.

Діва

Дівам важливо довести свою правоту в будь-якій суперечці. Їхня думка завжди важливіше інших – задля доведення вони витрачають безліч ресурсів: як матеріальних, так і моральних. Хорошим стимулом для них служать винагороди. Також вони зроблять все, щоб добитися успіху в своїй роботі і потрапити до вищого ешелону.

Терези

Громадська думка – це те, що стимулює до звершень Терезів. Вони витрачають дуже багато часу і сил, щоб довести всім оточуючим, що вони чогось варті. У цій гонці вони прагнуть перемогти себе і часто їм це вдається. Ваги нерідко беруться за те, що не до вподоби їх моральному кодексу – але суспільство просто так тебе не визнає.

Скорпіон

Скорпіони – справжні «достигатори». Сили їм надає обрана мета. Представники цього знака зодіаку докладають титанічних зусиль, щоб досягти її. Чим важче буде пройдений шлях, чим більш сильним виявиться мотиватор, тим вище азарт, якого зазнає Скорпіон.

Стрілець

Стрільці по своїй натурі люблять суперництво. Їм треба показати, що вони кращі за інших, особливо найближчих конкурентів. Вони пишаються тим, що досягають цілей там, де пасують інші. Стрільці завжди на крок, а то і на два, далі і вище конкурентів. І якщо їм трапляється гідний суперник, то це тільки ще більше мотивує показати свою цілеспрямованість. Все це вони готові робити заради своїх близьких, друзів або заради того, у що Стрільців щиро вірять.

Козеріг

Найважливіше для Козерогів їх власні амбіції. У кар’єрі, матеріальних благах або особистому житті вони завжди отримують те, чого щиро прагнуть. Часто через це їм доводиться виходити зі своєї зони комфорту, але це того варте. Козерогів мотивує, коли хтось їм каже своє тверде «ні». В цьому випадку, представники цього знака показують свій характер і роблять будь-які заходи, щоб перетворити цю відповідь в бажане «так».

Водолій

Важливий мотиватор для Водоліїв – це відповідальність. Коли під їх владою знаходиться доля однієї людини або групи осіб, вони знаходять в собі сили стати краще, щоб не підвести своїх підопічних. Однак найбільше їх стимулює розвиток свого світогляду, розширення меж. Вони завжди хочуть вирости і в професійному плані, і в творчому, тому знаходяться в пошуку всього нового. Особистісний ріст – це найголовніше.