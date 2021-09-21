Оплата за газ для українців може бути в рази менше. Що треба робити?

Тепер в українців є можливість значно понизити свої витрати на газ без монітора тарифів. Варто тільки обрати постачальника з вигідним тарифним планом і упевнитися в його використанні.





Як повідомляє Державне агентство в питаннях енергоефективності, встановлення енергоефективніших приладів, також може допомогти заощадити. Тому, щоб понизити витрати на газ, треба:

переглянути тариф вашого постачальника і, якщо ціна перевищує 8 грн за куб, слід розглянути варіант дешевше;

у будинку зробити повне утеплення: дверей, вікон, усієї будівлі в цілому. Можна викликати енергоаудитора, щоб зрозуміти, через що тепло втрачається швидше;

замінити посуд, щоб витрачалося менше газу для приготування їжі

бажано встановити газові колонки, щоб стежити за економією енергії.

Порада від GSMinfo: “Помічником в економії буде заміна на новітнє і більш альтернативне джерело блакитного палива. Як приклад, сюди можна віднести заміну котла за допомогою програми державного кредитування, з установкою вітрогенератора”.

Cтало відомо, що українців можуть переводити на іншого постачальника без їх відома. Адже багато постачальників пропонують газ ціною до 8 грн, коли інші ставлять більше ніж 12 грн за кубометр.