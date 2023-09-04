Система “Оберіг” відкриє доступ для ТЦК до більшості даних українців

Міністр оборони Олексій Резніков оголосив про плани реорганізувати роботу територіальних центрів комплектування, відомих як військкомати. В інтерв’ю Укрінформу Резніков пояснив, що кадрові рішення в цих центрах належать до компетенції Збройних сил України, тоді як Міністерство оборони відповідає за технологічні аспекти.

Резніков наголосив на необхідності посилення оцифрування в цих офісах. “Приблизно до середини осені ми очікуємо досягти помітних покращень. Наразі пересічна людина вважає, що призовний пункт – це місце бюрократичних перепон, довгих черг та корупції. Наша мета – мінімізувати ці проблеми шляхом оцифрування записів для спрощення та підвищення ефективності роботи”, – сказав Рєзніков.

Він також зазначив, що система “Оберіг” знаходиться в процесі впровадження в територіальних центрах комплектування в рамках постійної цифрової трансформації. “Ми тісно співпрацюємо з Міністерством юстиції, щоб інтегрувати дані з їхніх реєстрів актів цивільного стану, включаючи записи про шлюби, народження та інші акти цивільного стану, в нашу систему. Це дозволить зняти частину адміністративного навантаження на призовні дільниці”, – додав пан Резніков.

Говорячи про іншу проблему, Рєзніков зазначив, що деякі особи намагаються ухилитися від мобілізації, використовуючи фальшиві довідки про інвалідність або непридатність до військової служби. “До корупції на цьому рівні часто залучені не лише військові, а й медичні працівники. Ми розробляємо комплексний пакет нормативно-правових актів, які обмежать можливість таких зловживань. Я оптимістично налаштований, що вже за кілька місяців ми побачимо суттєві зміни у цьому питанні”, – підсумував міністр.