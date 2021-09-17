Представники Мінцифри повідомили про появу нових функцій в “Дії”

Міністерство цифрової інформації цієї осені розширило функціональні можливості порталу “Дія”. З цією новиною на телеканалі “Інтер” виступив міністр вищевказаної організації Михайло Федоров. Інформація підтвердилася на сторінках інтернет-видання “Гордон”.





Користувачі додатку “Дія” будуть отримувати сповіщення про перевірку кредитної історії. Портал розмістить в собі Єдиний реєстр всіх соціальних виплат.

На сьогоднішній день державну допомогу по безробіттю отримує кожен бажаючий житель України. Людина може працювати неофіційно, їздити на дорогих машинах, щомісяця подорожувати і при цьому їй на рахунок надходитимуть соцвиплати. Такий дисонанс пов’язаний з роз’єднаністю роботи баз даних по виплаті субсидії та реєстру нерухомості. Кожного дня держава втрачає мільярди гривень. Створення Єдиного реєстру соціальних виплат ліквідує недоліки системи. Федоров наголосив, що нововведення допоможуть збільшити виплати пенсій та фінансову допомогу нужденним.

Можливості веб-порталу “Дія” розширились за рахунок появи серверів по призначенню/перерахунку пенсії, виплатам матерям-одиначкам, отриманню субсидій на комунальні послуги.

Представники Мінцифри гарантують спрощений перехід до нової системи. Людям не доведеться збирати тисячі довідок та оббивати пороги державних установ.