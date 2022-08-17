Масована атака з неба: астролог розповів, які міста України в небезпеці

Ракетні удари росіян по території України до Дня Незалежності будуть лише посилюватися. Зокрема масована атака по українських містах та селах очікується у середу 17 серпня. В найбільшій небезпеці опиняться мешканці Рівненщини, Львівщини, Чернівецької та Хмельницької областей. Також неспокійно буде в регіонах, де зараз ведуться активні бойові дії.





Такий прогноз дав відомий екстрасенс і таролог Роман Шептицький. Він порадив українцям бути вкрай обережними в найближчі кілька днів та ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

При цьому провидець зауважив, що українці незабаром отримають чимало озброєння від західних партнерів. І хоч ситуація в країні буде не з легких, з’явиться ресурс, з допомогою якого ми зможемо дати потужну відсіч ворогу.

Звісно в Україні все ще залишаються території, на яких ворог потенційно може просунутися вперед. Зокрема йдеться про Донецьку і Луганську області. Однак це просування, за словами астролога, буде мінімальним. Завдяки регулярним поставкам зброї та підтримці у тилу наші воїни зможуть зупинити наступ окупантів за лічені дні чи навіть години.

Шептицький також наголосив, у ЗСУ достатньо сил та мотивації щоб звільнити абсолютно всі захоплені рашистами українські землі. На залишиться під керівництвом окупантів навіть Крим. Проте для цього нашим військовим знадобиться час. Перемога вже не за горами, але й швидкою вона не буде. Військовий стан в Україні триватиме ще принаймні до кінця поточного року.

Погоджується з екстрасенсом і тарологиня Ольга Соломка. Вона переконана, вирватися з-під контролю росії українцям вдасться не раніше, ніж наприкінці року. У перемозі України провидиця не сумнівається, однак вважає, що її можуть дещо затьмарити значні втрати серед військових та мирного населення.