Відомий стільниковий оператор перестане працювати по всій Україні, крім однієї області

Один з найстарших українських стільникових операторів «Інтертелеком» зменшить свою зону покриття до одного регіону. Таке рішення керівництву компанії довелося прийняти через матеріальні труднощі та нездатність конкурувати з такими телеком-гігантами, як «Київстар», Vodafone і lifecell.





Вітчизняна компанія із багаторічною історією та сотнями тисяч абонентів, виходить з гри й більше не змагатиметься за першість із «великою трійкою» українських мобільних операторів. Відтепер зона покриття «Інтернаціональних комунікацій» охоплюватиме усього одну область – Одеську.

Рішення щодо такого суттєвого зменшення території обслуговування було прийняте Національною комісією з регулювання зв’язку та інформатизації. 19 жовтня регулятор розглянув звернення керівництва компанії та схвалив запропоновані ним зміни.

Щодо вибору області обслуговування, то він був очевидним. Адже компанію заснували саме у Одесі. До того ж тут знаходиться центральний офіс оператора.

Варто зазначити, що «Інтертелеком», разом із «Київстар», Vodafone та lifecell, активно готувалася до запуску 4G в Україні. Більше того, вона також мала отримати ліцензію на користування відповідними радіочастотами.

Усі чотири найбільші українські оператори здійснили рефармінг, тобто обмінялися власними частотами з метою утворення більш широких частотних смуг для 4G. Однак на оплату ліцензії, що коштувала понад 100 млн грн, у «Інтертелекому» забракло грошей.

НКРЗІ вирішила зайвий раз не вступати у конфлікт із вітчизняною компанією та надала їй відстрочку на оплату ліцензії. Тим часом представники «великої трійки» заплатити за своє право на користування 4G-частотами одразу ж і в повному обсязі.

Нагадаємо, що на піку своєї популярності послугами оператора користувалося понад 1 млн українців. Багато клієнтів зберігали відданість компанії ще з моменту її виходу на ринок у 1998 році. Хоча свої послуги «Інтертелеком» надавав у стандарті CDMA-800, що наразі вважається застарілим.