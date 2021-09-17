Як прикрасити новорічну ялинку, щоби притягнути гроші, здоров’я та любов

З наближенням новорічних свят долучіться до давньої традиції, за якою прийнято прикрашати лісову красуню – ялинку. Дізнайтесь, які іграшки здатні запустити зміни на краще, притягнути в домівку фінансову стабільність, любов та міцне здоров’я.





1. Любов

Якщо ви знаходитесь в пошуках своєї половинки або бажаєте відновити гармонію і лад в родині, зробіть особливі магічні прикраси власними руками: виріжте з білого паперу сніжинки. Вони символізують легкість у відносинах, сприятимуть набуттю навичок швидко знаходити порозуміння. А ще прикрасьте ялинку парними іграшками у вигляді сердечок, дзвіночків, бантиків. Магічною силою наділені парні вироби з натурального природного матеріалу. Виріжте бажані фігурки з деревини, сплетіть із сухоцвіту або зліпить із глини. Вони стануть справжнім магнітом, який притягує світлі справжні почуття.

2. Фінансова стабільність

Створіть новорічні талісмани, які направлять грошовий потік у ваш будинок. А якщо під бій курантів встигнете загадати бажання, шанси на їх виконання збільшаться:

Не нехтуйте ствердженням, що подібне притягує подібне. Прикрасьте ялинку справжньою купюрою, бажано зеленого кольору. Згорніть її у трубочку, обв’яжіть червоною ниткою та прикріпіть до стовбура ялинки так, щоб приховати від сторонніх поглядів. Прикраса стає магічним символом лише у тих, хто не хизуються своїм матеріальним становищем.

Щоб приманити в будинок фінансове благополуччя, використовуйте ще один особливий, але простий новорічний декор. Візьміть три великі ялинкові кулі червоного кольору з блискучими вкрапленнями. Краще, щоб вони були скляними або дерев’яними, але можна використовувати і пластмасові вироби. Розпишіть червоні кульки золотим візерунком, який символізує багатство. Не біда, якщо з будь-яких причин ви не зможете нанести малюнок. Приклейте до іграшки золотисту нитку або стрічку у вигляді бантика. Розмістить готові магічні вироби на гілках у формі трикутника.

Обв’яжіть стовбур або гілку новорічної красуні червоною атласною стрічкою.

Привертає багатство фігурка годинника.

Поставте під ялинку наповнену монетами скарбничку.

3. Здоров’я

Прикрасьте головний символ Нового року іграшками синього, жовтого та срібного кольору. Вони вважаються символами енергії і здоров’я. Відвернути від домівки хвороби зможете за допомогою простих та доступних символів:

справжнього волоського горіху;

квітки лотоса і фігурки оленя.

Такі прикраси притягнуть чарівні сили, які наповнять мешканців оселі життєвою енергією, творчим натхненням, збільшать активність.

Ялинка має не тільки магічні, а ще й лікувальні властивості. Тому, хто відчуває занепад сил, має погане самопочуття, вона завжди допоможе. Сядьте біля неї, вдихніть на повні груди аромат, згадайте приємні моменти, відчуйте, як тепло розповсюджується по тілу. Ваше самопочуття поліпшиться, настрій значно покращиться.