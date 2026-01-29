Магнітна буря 29 січня: «помаранчевий» рівень небезпеки

Сьогодні, 29 січня, ймовірність виникнення магнітної бурі оцінюється у понад 30%. Як повідомляє український радар магнітних бурь , магнітосфера Землі перебуває у напруженому стані, що відповідає «помаранчевому» рівню небезпеки.

Вплив на здоров’я: Кардіолог Марина Орлова зазначає, що для здорових людей цей період зазвичай безпечний, проте людям із серцево-судинними захворюваннями варто бути пильними. Геомагнітна активність може пригнічувати вироблення мелатоніну — гормону, що відповідає за добові ритми. Дефіцит цієї речовини здатен спровокувати безсоння, дратівливість та загострення стресу.

Атмосферні гойдалки: Ситуацію ускладнюють коливання атмосферного тиску, які відхиляються від кліматичних норм. Такі перепади у поєднанні з геомагнітною активністю можуть суттєво вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Поради фахівців: Лікарі рекомендують у цей день дотримуватися чіткого режиму, уникати надмірних фізичних навантажень та не пропускати прийом призначених ліків за наявності хронічних недуг.