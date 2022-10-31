Стало відомо, коли обвалиться гривня, якщо Росія битиме по енергетиці

Гривня стійко витримала масовані удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Національна валюта не ослабла навіть після пошкодження 40% ключових енегооб’єктів. Та якщо ворогу вдасться залишити Україну всього з 50% енергопотужності, гривня може не втримати своїх позиції і обвалитися. Про це попередив головний аналітик Міжнародної академії біржевої торгівлі Андрій Шевчишин.

Він зазначив, що до цього часу гривня успішно витримувала всі «удари долі». Але руйнування 50% енергетичної інфраструктури країни може підкосити національну валюту. Такий ступінь руйнувань стане для гривні критичним і цілком ймовірно призведе до її девальвації.

Експерт наголосив, що зараз енергетичні об’єкти України є головною ціллю росіян. Адже вони вже не мають ресурсу щоб підвищити рівень ескалації на фронті. Мобілізація провалилася і окупантам щодня стає все складніше протистояти Україні на полі бою. Тож вони взяли собі за мету знищити енергетичну інфраструктуру та фактично занурити Україну в темряву.

Шевчишин пояснив, що руйнування електростанцій та інших об’єктів енергетичної інфраструктури спричинить до зупинки виробництва. Заводи та фабрики не зможуть працювати на повну потужність. Представники малого та середнього бізнесу також зазнають значних втрат. А вже внаслідок економічного коллабсу почне потроху просідати національна валюта.

Експерт резюмував, якщо ситуація не зміниться, курс гривні залишиться на рівні 42 грн/$. Та в разі знищення 50% енергооб’єктів України, нацвалюта неодмінно ослабне. І до цього українцям потрібно бути готовими.

Хоча можливий і інший сценарій. Проблеми з постачанням електроенергії спричинять до значних фінансових втрат підприємців. Щоб врятувати свій бізнес їм доведеться пустити в хід заощадження, які більшість зберігає в доларах. Масовий продаж готівкового долара стане свого роду стримуючим фактором і, якщо не зупинить девальвацію, то принаймні сповільнить її.