Інститут вивчення війни оприлюднив справжню мету російського вторгнення в Україну

На думку співробітників ISW, головною метою нападу Путіна є насильницька зміна режиму в незалежній Україні та знищення суверенітету нашої держави.





З моменту вторгнення і досі ці цілі є ключовими в цій війні. Аналітики, посилаючись на Миколу Патрушева, припускають, що для президента Росії з моменту нападу і до сьогодні саме ця мета є головною та найбажанішою.

Через це окупаційні війська продовжують спроби наступу на захід та схід від міста Слов’янськ та на захід від Лисичанська. Таким чином злочинна армія прагне здобути доступ до сільських автошляхів в напрямку на схід до Бахмута, щоб мати змогу наступати на цей населений пункт саме з півдня.

Водночас на окупованих територіях загарбники активно проводять призовні заходи, аби мати змогу вчасно компенсувати значні втрати росіян на фронті. На думку аналітиків, в Москві прагнуть розширити адміністративні кордони захоплених територій, щоб надалі приєднати їх до території Росії.

В свою чергу українські захисники проводять контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту та успішно стримують окупанта на всіх напрямках наступу ворога. Постачання високоточного та ефективного озброєння вже дає позитивні результати: останніми днями ворог позбувся значної кількості складів з боєприпасами та ПММ, живої сили та військової техніки. Найближчим часом підтримка закордонних союзників України лише зростатиме, що дає надію на позитивні зміни на фронті.