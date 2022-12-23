Українці тепер будуть подавати заяви на субсидію по-новому: що змінилося
У ПФУ надали покрокову інструкцію з оформлення субсидії онлайн.
В Україні функцію призначення субсидій з 1 грудня передали Пенсійному фонду. Тож подавати заяву на отримання допомоги в оплаті комуналки українці тепер повинні саме до ПФУ, а не до органів соцзахисту, як це було раніше. Причому оформити субсидію громадяни можуть навіть без особистого звернення у ЦНАП, а онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Як подати заяву на субсидію онлайн
У ПФУ надали інструкцію з подачі онлайн-заяви на отримання житлової субсидії. Згідно з нею претендент на пільги повинен виконати наступні кроки:
- Зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду.
- Авторизуватися в своєму особистому кабінеті з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати пункт меню «Заява на житлову субсидію або пільгу».
- Поставити галочку біля пропозиції про дистанційне інформування та натиснути кнопку «Продовжити».
- У переліку послуг обрати «Заява про призначення та надання житлової субсидії».
- Заповнити всі обов’язкові поля онлайн-форми, додаючи де потрібно скан-копії документів.
- Натиснути кнопку «Сформувати заяву», запустивши таким чином перевірку правильності заповнення.
- Поставити цифровий підпис та надіслати заяву на обробку до ПФУ.
Після подання заяви на призначення субсидії користувач може спостерігати за її розглядом в тому ж таки особистому кабінеті, а точніше у розділі «Мої звернення».
Які документи потрібні для оформлення субсидії
Щоб оформити житлову субсидію необхідна заява та декларація про доходи домогосподарства. Хоча в деяких випадках у громадян можуть попрохати ще й такі документи:
- довідка про доходи, якщо в базі даних податкової відсутня ця інформація;
- договір про оренду житла;
- довідка про знаходження особи у іншому населеному пункті;
- довідка про сплату комуналки в іншому будинку чи квартирі.
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