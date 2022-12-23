Українці тепер будуть подавати заяви на субсидію по-новому: що змінилося

В Україні функцію призначення субсидій з 1 грудня передали Пенсійному фонду. Тож подавати заяву на отримання допомоги в оплаті комуналки українці тепер повинні саме до ПФУ, а не до органів соцзахисту, як це було раніше. Причому оформити субсидію громадяни можуть навіть без особистого звернення у ЦНАП, а онлайн на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Як подати заяву на субсидію онлайн

У ПФУ надали інструкцію з подачі онлайн-заяви на отримання житлової субсидії. Згідно з нею претендент на пільги повинен виконати наступні кроки:

Зайти на портал електронних послуг Пенсійного фонду. Авторизуватися в своєму особистому кабінеті з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Перейти до розділу «Комунікації з ПФУ» та обрати пункт меню «Заява на житлову субсидію або пільгу». Поставити галочку біля пропозиції про дистанційне інформування та натиснути кнопку «Продовжити». У переліку послуг обрати «Заява про призначення та надання житлової субсидії». Заповнити всі обов’язкові поля онлайн-форми, додаючи де потрібно скан-копії документів. Натиснути кнопку «Сформувати заяву», запустивши таким чином перевірку правильності заповнення. Поставити цифровий підпис та надіслати заяву на обробку до ПФУ.

Після подання заяви на призначення субсидії користувач може спостерігати за її розглядом в тому ж таки особистому кабінеті, а точніше у розділі «Мої звернення».

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Щоб оформити житлову субсидію необхідна заява та декларація про доходи домогосподарства. Хоча в деяких випадках у громадян можуть попрохати ще й такі документи:

довідка про доходи, якщо в базі даних податкової відсутня ця інформація;

договір про оренду житла;

довідка про знаходження особи у іншому населеному пункті;

довідка про сплату комуналки в іншому будинку чи квартирі.