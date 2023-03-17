Клієнти monobank втратили ще один спосіб поповнення карток

Клієнти monobank тимчасово втратили можливість поповнювати свої карти за допомогою терміналів EasyPay. У мережі одразу ж з’явилися скарги користувачів, які розповідали, що сервіс monobank просто зник з екранів терміналів. Що ж трапилося з терміналами одного з найпопулярніших платіжних операторів України?

У компанії EasyPay розповіли, що так званий збій сервісу monobank був пов’язаних з оновленням програмного забезпечення терміналів. Завдяки цьому оновленню клієнти онлайн-банку отримали доступ до ширшого функціоналу. Тепер їм стане ще простіше, а головне вигідніше поповняти свої картки у терміналах EasyPay.

Як виявилося компанія активувала на своїх терміналах сучасну технологію NFC, яка забезпечує передачу даних просто зі смартфона за допомогою спеціального сканера. Тож тепер користувачі зможуть авторизуватися в терміналі EasyPay за допомогою Google Pay чи Apple Pay. Для цього достатньо лише обрати на смартфоні карту monobank та піднести до NFC-сканера.

Генеральний директор компанії EasyPay Олексій Авраменко зазначив, що оновлення програмного забезпечення тривало лише протягом 6 годин, причому уночі, під-час комендантської години. Фактично іконка monobank була відсутня на терміналах компанії з 00:00 до 06:00 16 березня. Оновлення спеціально запланували на такий час, щоб не створювати незручностей користувачам.

Однак деякі клієнти monobank все ж помітили відсутність банківського сервісу і одразу ж забили на сполох. Хоча зранку того ж дня сервіс monobank вже справно працював у терміналах платіжного оператора на всій території України.

До речі новий спосіб поповнення карток – це не єдиний сюрприз, який приготував платіжний оператор EasyPay для клієнтів monobank. Зокрема компанія суттєво збільшила ліміт безкоштовного поповнення карток мобільної банківської установи. Тепер авторизовані користувачі можуть покласти на карту monobank до 30 тис. грн, не сплативши при цьому ані гривні комісії.