Названо головні помилки українців в операціях з грошима під час війни

Війна як ніколи чітко показала фінансову необізнаність деяких громадян. Із перших днів військової агресії росії вони піддалися паніці та почали хаотично здійснювати зовсім непотрібні, а подекуди й небезпечні операції з грішми. Провідний спеціаліст української філії Європейського банку реконструкції та розвитку Антон Усов проаналізував основні фінансові помилки наших співвітчизників під час війни.





Операції з валютою

За словами експерта чимало українців геть не звертають увагу на валютні ліміти Національного банку. Зокрема вони неодноразово намагалися вивезти з країни валюту на суму понад 10 тис. євро. Насправді вивозити таку велику кількість грошей без декларування та низки додаткових документів від банку просто незаконно.

Неможливо перевести таку суму валюти за кордон і в безготівковому форматі. Адже ліміт для міжнародних переказів P2P зараз становить 100 тис. грн на місяць у еквіваленті. А це трохи понад 3 тис. доларів.

Готівка

Чимало українців в перші дні війни почали в паніці знімати гроші з карток. Вони чомусь були переконані, що під час війни без паперових грошей не обійтися. Та це зовсім не так. Банківська система в Україні працює стабільно і в більшості регіонів можна спокійно розраховуватися карткою. Тож немає жодної потреби атакувати банкомати.

Гривні за кордоном

Ще однією величезною помилкою українців є вивезення за кордон готівки у гривнях. У більшості країн гривню неможливо конвертувати. Виключенням є лише Польща. В будь якій іншій країні світу ваші заощадження перетворяться у звичайні папірчики.

В такому випадку потрібно ще в Україні покласти всі гроші на карту Mastercard чи Visa. Ними можна розраховуватися практично в будь якому куточку світу. Варто лише перевірити денний ліміт витрат для вашої карти за кордоном.

Шахрайство

Чимало українців зараз фінансово допомагають ЗСУ та волонтерам. Та важливо пам’ятати, що війна – це ще й чудова можливість нажитися для злочинців. Шахраї часто розміщують фейкові оголошення із закликом допомогти та навіть створюють копії сайтів відомих благодійних організацій, виманюючи гроші у довірливих українців. Тож варто ретельно перевіряти, кому ви надсилаєте свої кровно зароблені.