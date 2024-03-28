В США взялись за стару криптобіржу

Міжнародна криптовалютна біржа KuCoin та її два засновники опинилися в центрі гучного скандалу, пов’язаного зі звинуваченнями у відмиванні грошей.

Міністерство юстиції США запідозрило платформу в недотриманні заходів щодо боротьби з легалізацією злочинних доходів.

За даними американської влади, KuCoin, що базується в Сінгапурі, навмисне давала змогу вільного доступу клієнтам зі США, водночас ігноруючи всі вимоги щодо ідентифікації особистостей, відстежування підозрілої активності та надання звітності в наглядові органи.

Ба більше, біржа навіть рекламувала відсутність KYC-процедур як свою перевагу.

У підсумку, згідно зі звинуваченнями, через платформу KuCoin пройшли криптовалюти на суму щонайменше $9 млрд із сумнівних джерел. Це могли бути виплати хакерських угруповань, прибутки нелегальних маркетплейсів даркнету, доходи від шкідливого ПЗ і фінансових махінацій.

Засновникам криптобіржі Чуну Гану і Ке Тангу інкримінується ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів і порушення закону про банківську таємницю. Їм загрожує до 15 років в’язниці.

З моменту запуску 2017 року через KuCoin пройшло понад $5 млрд від підозрілих операцій і відправлено близько $4 млрд сумнівних коштів, стверджує Мін’юст США.

Гендиректор KuCoin Джонні Лю парирував ці звинувачення, заявивши, що проблеми криптобірж із дотриманням регулювання є загальногалузевими на тлі стрімкого зростання і розвитку крипторинку. Утім, це навряд чи повністю виправдовує допущені порушення.

Нагадаємо, що про своє закриття повідомила ще одна криптобіржа, в той час, як Binance закриває рахунки українців.