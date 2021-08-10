Украинцам назвали вакансии, где уже через год-два можно иметь зарплату в $5000

Среднемесячный доход украинца сейчас находится на уровне 14 тыс. грн. Однако среди наших соотечественников есть счастливчики, которые официально получают зарплату более 100 тыс. грн. Большинство вакансий с таким высоким вознаграждением предлагает сфера IT. Именно способным программистам в Украине живется лучше всего.





Пользуясь данными портала для поиска работы rabota.ua мы подобрали самые «дорогие» IT- специальности, освоив которые можно больше не волноваться о деньгах.

Middle Full Stack Developer: зарплата 150 тысяч гривен

Для того, чтобы получить такую работу, нужно обладать навыками самостоятельной разработки программного продукта. Кандидату достаточно иметь 2 года трудового стажа на аналогичной должности и уметь выполнять следующие задачи:

обслуживание веб-сайта с помощью WordPress CMS, а также HubSpot CMS;

настройка уже существующих и сознание новых приложений;

устранение различных неисправностей в функционировании сайта, или веб-приложений.

Senior HTML developer: зарплата 110 тысяч гривен

Требования работодателей к IT-специалисту такого уровня следующие:

опыт в разработке программных продуктов от 5 лет;

фронтенд-программирование на высоком уровне;

владение технологиями: Emotion, TypeScript, Библиотеки для тестирования продуктов React, GraphQL;

знание английского языка на уровне выше среднего.

Senior Front-End Developer: зарплата 104 тысячи гривен

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

умение работать с тех.-историями;

внедрение POC-интерфейса «с нуля»;

умение работать с новейшими библиотеками и фреймворками SPA, как например Redux, ReactJS, прочими;

навыки разработки приложений с помощью новейших функций в JavaScript.

Senior Java Developer: з/п 100 тысяч гривен

На этой работе от программиста требуется:

постоянное взаимодействие с рабочей командой, а также клиентом по выполняемому проекту;

разработка соответствующих решений под конкретные задания заказчика;

создание «с нуля» технических задач;

выполнение различных видов тестирования продукта, как например интеграционное, E2E (полный цикл), модульное и т. п.

PostgreSQL Administrator: зарплата 100 тыс. грн

На этой должности нужно выполнять следующие задачи: