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Украинцам назвали вакансии, где уже через год-два можно иметь зарплату в $5000

Топ специальностей с зарплатой мечты.

10.08.2021
1 хвилина на прочитання

Среднемесячный доход украинца сейчас находится на уровне 14 тыс. грн. Однако среди наших соотечественников есть счастливчики, которые официально получают зарплату более 100 тыс. грн. Большинство вакансий с таким высоким вознаграждением предлагает сфера IT. Именно способным программистам в Украине живется лучше всего.


Пользуясь данными портала для поиска работы rabota.ua мы подобрали самые «дорогие» IT- специальности, освоив которые можно больше не волноваться о деньгах.

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Middle Full Stack Developer: зарплата 150 тысяч гривен

Для того, чтобы получить такую работу, нужно обладать навыками самостоятельной разработки программного продукта. Кандидату достаточно иметь 2 года трудового стажа на аналогичной должности и уметь выполнять следующие задачи:

  • обслуживание веб-сайта с помощью WordPress CMS, а также HubSpot CMS;
  • настройка уже существующих и сознание новых приложений;
  • устранение различных неисправностей в функционировании сайта, или веб-приложений.

Senior HTML developer: зарплата 110 тысяч гривен

Требования работодателей к IT-специалисту такого уровня следующие:

  • опыт в разработке программных продуктов от 5 лет;
  • фронтенд-программирование на высоком уровне;
  • владение технологиями: Emotion, TypeScript, Библиотеки для тестирования продуктов React, GraphQL;
  • знание английского языка на уровне выше среднего.

Senior Front-End Developer: зарплата 104 тысячи гривен

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

  • умение работать с тех.-историями;
  • внедрение POC-интерфейса «с нуля»;
  • умение работать с новейшими библиотеками и фреймворками SPA, как например Redux, ReactJS, прочими;
  • навыки разработки приложений с помощью новейших функций в JavaScript.

Senior Java Developer: з/п 100 тысяч гривен

На этой работе от программиста требуется:

  • постоянное взаимодействие с рабочей командой, а также клиентом по выполняемому проекту;
  • разработка соответствующих решений под конкретные задания заказчика;
  • создание «с нуля» технических задач;
  • выполнение различных видов тестирования продукта, как например интеграционное, E2E (полный цикл), модульное и т. п.

PostgreSQL Administrator: зарплата 100 тыс. грн

На этой должности нужно выполнять следующие задачи:

  • обеспечивать доступность и отказоустойчивость БД в PostgreSQL;
  • мониторинг баз данных, создание их резервных копий и восстановления БД из копии;
  • настройки БД, их оптимизация и troubleshooting;
  • создание условий для инфобезопасности БД;
  • предоставление в качестве сервиса системы PostgreSQL.

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10.08.2021
1 хвилина на прочитання

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