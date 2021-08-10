Украинцам назвали вакансии, где уже через год-два можно иметь зарплату в $5000
Топ специальностей с зарплатой мечты.
Среднемесячный доход украинца сейчас находится на уровне 14 тыс. грн. Однако среди наших соотечественников есть счастливчики, которые официально получают зарплату более 100 тыс. грн. Большинство вакансий с таким высоким вознаграждением предлагает сфера IT. Именно способным программистам в Украине живется лучше всего.
Пользуясь данными портала для поиска работы rabota.ua мы подобрали самые «дорогие» IT- специальности, освоив которые можно больше не волноваться о деньгах.
Middle Full Stack Developer: зарплата 150 тысяч гривен
Для того, чтобы получить такую работу, нужно обладать навыками самостоятельной разработки программного продукта. Кандидату достаточно иметь 2 года трудового стажа на аналогичной должности и уметь выполнять следующие задачи:
- обслуживание веб-сайта с помощью WordPress CMS, а также HubSpot CMS;
- настройка уже существующих и сознание новых приложений;
- устранение различных неисправностей в функционировании сайта, или веб-приложений.
Senior HTML developer: зарплата 110 тысяч гривен
Требования работодателей к IT-специалисту такого уровня следующие:
- опыт в разработке программных продуктов от 5 лет;
- фронтенд-программирование на высоком уровне;
- владение технологиями: Emotion, TypeScript, Библиотеки для тестирования продуктов React, GraphQL;
- знание английского языка на уровне выше среднего.
Senior Front-End Developer: зарплата 104 тысячи гривен
Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
- умение работать с тех.-историями;
- внедрение POC-интерфейса «с нуля»;
- умение работать с новейшими библиотеками и фреймворками SPA, как например Redux, ReactJS, прочими;
- навыки разработки приложений с помощью новейших функций в JavaScript.
Senior Java Developer: з/п 100 тысяч гривен
На этой работе от программиста требуется:
- постоянное взаимодействие с рабочей командой, а также клиентом по выполняемому проекту;
- разработка соответствующих решений под конкретные задания заказчика;
- создание «с нуля» технических задач;
- выполнение различных видов тестирования продукта, как например интеграционное, E2E (полный цикл), модульное и т. п.
PostgreSQL Administrator: зарплата 100 тыс. грн
На этой должности нужно выполнять следующие задачи:
- обеспечивать доступность и отказоустойчивость БД в PostgreSQL;
- мониторинг баз данных, создание их резервных копий и восстановления БД из копии;
- настройки БД, их оптимизация и troubleshooting;
- создание условий для инфобезопасности БД;
- предоставление в качестве сервиса системы PostgreSQL.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter