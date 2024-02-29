Binance почала блокувати українські акаунти
Найбільша криптовалютна біржа Binance почала банити українські акаунти. Мова йде про перманентний бант з повним видаленням з системи.
Причина блокування
Спочатку користувачам обмежують торгові операції, і пропонують звернутися до служби підтримки, де у більшості випадків з’ясовується, що обмеження були накладені за вивід коштів на популярні сервіси переводу криптовалюти в фіат або готівку. Після пояснень служба підтримки повідомляє, що інформація буде розглянута і ви отримаєте повідомлення про рішення.
В середньому процес розгляду займає до місяця, після чого українські користувачі отримують такі повідомлення:
Користувачам дається деякий час на вивід свої активів. Потім акаунт відновити буде неможливо.
Доповнено: клієнти, які повторно звертають до служби підтримки отримують таку відповідь:
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter