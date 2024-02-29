Binance почала блокувати українські акаунти

Найбільша криптовалютна біржа Binance почала банити українські акаунти. Мова йде про перманентний бант з повним видаленням з системи.

Причина блокування

Спочатку користувачам обмежують торгові операції, і пропонують звернутися до служби підтримки, де у більшості випадків з’ясовується, що обмеження були накладені за вивід коштів на популярні сервіси переводу криптовалюти в фіат або готівку. Після пояснень служба підтримки повідомляє, що інформація буде розглянута і ви отримаєте повідомлення про рішення.

В середньому процес розгляду займає до місяця, після чого українські користувачі отримують такі повідомлення:

Користувачам дається деякий час на вивід свої активів. Потім акаунт відновити буде неможливо.

Доповнено: клієнти, які повторно звертають до служби підтримки отримують таку відповідь: