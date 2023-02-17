Ні зняти готівку, ні переказати гроші: чому клієнтам Привату забороняють певні операції з кредитками
Карту можуть навіть «заморозити», якщо спосіб її використання викличе у банку підозри.
У ПриватБанку клієнтам без попередження обмежують можливість проведення деяких операцій із кредитними картками. Про це стало відомо зі скарги українця, який раптом помітив, що не може перевести з кредитки гроші чи зняти їх у банкоматі. При цьому кредитку не закрили. Ба більше чоловік все ще має можливість розплачуватися нею за товари і послуги онлайн.
У відповідь на коментар ображеного клієнта на сайті Мінфіну, представники Привату пояснили ситуацію. Як виявилося, регулярний перегляд правил використання кредитних карток для ПриватБанку звичайна справа. Якщо банк не впевнений у платоспроможності клієнта або має інші підозри щодо проведених ним операцій, на його кредитку накладають певні обмеження.
Клієнт, який залишив гнівний коментар, стверджує, що має просто ідеальну кредитну історію і завжди вчасно повертав борги за картою. Та у Приваті на цей аргумент чоловіка також дали цілком зрозумілу відповідь. Виявляється кредитна історія – далеко не єдиний фактор, що впливає на рішення банку. Тож заборонити переказ коштів та зняття готівки українцю могли і з будь-якої іншої причини.
У державному банку також зауважили, що як тільки недоступні функції карти будуть відновлені, її власнику прийде відповідне сповіщення на мобільний чи в додаток Приват24. Натомість коли на карту ставлять обмеження, дізнатися про це клієнти можуть лише коли у них не вийде виконати ту чи іншу операцію зі своєю кредиткою.
Часто крім заборони на виконання певних операцій підозрілим клієнтам суттєво зменшують кредитний ліміт. Та трапляються й випадки коли карту взагалі «заморожують». Так буває в разі виникнення підозри про використання кредитки чи будь якої іншої картки в нелегальних операціях. Тоді її просто блокують, навіть не попереджаючи про це власника.
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