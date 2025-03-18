Березневі оновлення Windows 11 і Windows 10 помилково видаляють ШІ від Microsoft

Microsoft повідомляє, що березневі накопичувальні оновлення Windows 2025 помилково видаляють цифрового помічника Copilot з деяких систем Windows 10 і Windows 11 .

Попередження було додано до оновленої документації через кілька днів після випуску щомісячних оновлень безпеки у рамках «Вівторка патчів» (Patch Tuesday).

Як пояснює Microsoft, проблема торкається всіх користувачів, які встановили накопичувальні оновлення KB5053598 (Windows 11, версія 24H2) та KB5053606 (Windows 10, версія 22H2) від 11 березня.

Microsoft на порталі ” Стан випуску Windows ” повідомляє :

Ми знаємо про проблему з програмою Microsoft Copilot, яка стосується деяких пристроїв. Програма помилково видаляється та відкріплюється від панелі завдань. Ця проблема не торкається програми Microsoft 365 Copilot.

Microsoft поки не пояснила, чому Copilot автоматично видаляється, і не додала цей збій на панель «Стан випуску WIndows», яка зазвичай використовується для сповіщення користувачів про поточні проблеми у підтримуваних версіях Windows.

В даний час компанія працює над виправленням помилки і радить користувачам, які зіткнулися з цим багом, повторно встановити Copilot через Microsoft Store і вручну закріпити його на панелі завдань, доки не буде випущено офіційне виправлення.

Однак не всі користувачі, можливо, захочуть це робити з огляду на те, що далеко не всі клієнти Microsoft є шанувальниками Copilot.

У заяві Microsoft наголошується:

Поки ми працюємо над вирішенням проблеми, користувачі можуть перевстановити програму з Microsoft Store і вручну закріпити її на панелі завдань.

Це вже не перший випадок, коли Microsoft видаляє Copilot з Windows 10 і Windows 11. У червні 2024 року компанія видалила програму, яка була нібито помилково додана в квітні через проблемне оновлення Microsoft Edge.

Тоді Microsoft пояснила, що випадково встановлений Copilot не збирав і передавав жодних даних на сервери компанії, оскільки він був призначений лише підготовки деяких пристроїв до майбутньої активації Copilot.

Кілька місяців тому Microsoft також додала Copilot до попередніх збірок Windows Server 2025, але пізніше видалила його через різку критику з боку системних адміністраторів Windows.