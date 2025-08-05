Часть украинцев может получить по 4000 грн: для кого предназначены выплаты
Денежные средства выплачиваются в рамках проекта общественной организации Fight For Right при поддержке Première Urgence Internationale (PUI) и United Humanitarian Front (UHF).
В Украине некоторые граждане из переселенцев и жителей прифронтовых регионов могут получить материальную помощь. В рамках проекта украинской общественной организации Fight For Right готовы им выплачивать по 4000 грн. Помимо средств доступны и другие виды поддержки. Украинцам рассказали, кто и на что может рассчитывать.
Кто имеет право на помощь?
Рассчитывать на выплаты и другие виды помощи в рамках проекта «Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на востоке Украины и на временно оккупированных территориях» могут:
- переселенцы с инвалидностью;
- внутренне перемещенные пожилые люди;
- лица, проживающие вблизи линии фронта Харьковской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
Все они могут подать заявку на получение помощи в рамках проекта Fight For Right, поддерживаемого также Première Urgence Internationale (PUI) и United Humanitarian Front (UHF).
Какую помощь предлагают?
Перечисленные уязвимые категории граждан могут рассчитывать на:
- выплаты в сумме 4000 грн. для обеспечения базовых нужд;
- колесные кресла, костыли, ходунки, тростники, слуховые аппараты.
Кроме того, жители прифронтовых районов могут обращаться к Fight For Right за помощью в получении медицинской, психологической, юридической поддержки, социальных услуг и даже организации эвакуации.
Как получить 4000 грн или другую помощь?
Все нуждающиеся в материальной помощи или любых других перечисленных услуг должны заполнить специальную анкету. Сделать это можно по следующей ссылке.
Однако кураторы проекта предупреждают, что факт заполнения анкеты – еще не гарантия получения помощи. Но это необходимый шаг, чтобы заявку рассмотрели.
Для уточнения информации и выяснения других вопросов работы организации граждане могут обращаться:
- на горячую линию Fight For Right по номеру 0 800 30 66 33;
- по электронной почте [email protected].