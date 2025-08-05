Часть украинцев может получить по 4000 грн: для кого предназначены выплаты

В Украине некоторые граждане из переселенцев и жителей прифронтовых регионов могут получить материальную помощь. В рамках проекта украинской общественной организации Fight For Right готовы им выплачивать по 4000 грн. Помимо средств доступны и другие виды поддержки. Украинцам рассказали, кто и на что может рассчитывать.

Кто имеет право на помощь?

Рассчитывать на выплаты и другие виды помощи в рамках проекта «Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на востоке Украины и на временно оккупированных территориях» могут:

переселенцы с инвалидностью;

внутренне перемещенные пожилые люди;

лица, проживающие вблизи линии фронта Харьковской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Все они могут подать заявку на получение помощи в рамках проекта Fight For Right, поддерживаемого также Première Urgence Internationale (PUI) и United Humanitarian Front (UHF).

Какую помощь предлагают?

Перечисленные уязвимые категории граждан могут рассчитывать на:

выплаты в сумме 4000 грн. для обеспечения базовых нужд;

колесные кресла, костыли, ходунки, тростники, слуховые аппараты.

Кроме того, жители прифронтовых районов могут обращаться к Fight For Right за помощью в получении медицинской, психологической, юридической поддержки, социальных услуг и даже организации эвакуации.

Как получить 4000 грн или другую помощь?

Все нуждающиеся в материальной помощи или любых других перечисленных услуг должны заполнить специальную анкету. Сделать это можно по следующей ссылке.

Однако кураторы проекта предупреждают, что факт заполнения анкеты – еще не гарантия получения помощи. Но это необходимый шаг, чтобы заявку рассмотрели.

Для уточнения информации и выяснения других вопросов работы организации граждане могут обращаться: