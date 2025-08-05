Частина українців може отримати по 4000 грн: для кого призначені виплати
Кошти виплачуються в межах проекту громадської організації Fight For Right за підтримки Première Urgence Internationale (PUI) та United Humanitarian Front (UHF).
В Україні деякі громадяни з числа переселенців та мешканців прифронтових регіонів можуть отримати матеріальну допомогу. В рамках проекту української громадської організації Fight For Right їм готові виплачувати по 4000 грн. Крім коштів доступні також інші види підтримки. Українцям розповіли, хто і на що може розраховувати.
Хто має право на допомогу?
Розраховувати на виплати та інші види допомоги в межах проекту «Покращення доступу до інтегрованих послуг у сфері охорони здоров’я, психічного здоров’я та захисту для нещодавно переміщених осіб та осіб, які проживають у прифронтових районах на сході України й на тимчасово окупованих територіях» можуть:
- переселенці з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені особи похилого віку;
- особи, які проживають поблизу лінії фронту у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
Всі вони можуть подати заявку на отримання допомоги в межах проекту Fight For Right, який підтримують також Première Urgence Internationale (PUI) і United Humanitarian Front (UHF).
Яку допомогу пропонують?
Перелічені вразливі категорії громадян можуть розраховувати на:
- виплати в сумі 4000 грн для забезпечення базових потреб;
- колісні крісла, милиці, ходунки, тростини, слухові апарати.
Крім того мешканці прифронтових районів можуть звертатись до Fight For Right за допомогою у отриманні медичної, психологічної, юридичної підтримки, соціальних послуг та навіть організації евакуації.
Як отримати 4000 грн чи іншу допомогу?
Усі, хто потребує матеріальної допомоги чи будь-яких інших із перелічених послуг, повинні заповнити спеціальну анкету. Зробити це можна за наступним посиланням.
Однак куратори проекту попереджають, що факт заповнення анкети – ще не гарантія отримання допомоги. Але це необхідний крок до того, щоб заявку розглянули.
Для уточнення інформації та з’ясування інших питань щодо роботи організації громадяни можуть звертатися:
- на гарячу лінію Fight For Right за номером 0 800 30 66 33;
- на електронну почту [email protected].