Частина українців може отримати по 4000 грн: для кого призначені виплати

В Україні деякі громадяни з числа переселенців та мешканців прифронтових регіонів можуть отримати матеріальну допомогу. В рамках проекту української громадської організації Fight For Right їм готові виплачувати по 4000 грн. Крім коштів доступні також інші види підтримки. Українцям розповіли, хто і на що може розраховувати.

Хто має право на допомогу?

Розраховувати на виплати та інші види допомоги в межах проекту «Покращення доступу до інтегрованих послуг у сфері охорони здоров’я, психічного здоров’я та захисту для нещодавно переміщених осіб та осіб, які проживають у прифронтових районах на сході України й на тимчасово окупованих територіях» можуть:

переселенці з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи похилого віку;

особи, які проживають поблизу лінії фронту у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Всі вони можуть подати заявку на отримання допомоги в межах проекту Fight For Right, який підтримують також Première Urgence Internationale (PUI) і United Humanitarian Front (UHF).

Яку допомогу пропонують?

Перелічені вразливі категорії громадян можуть розраховувати на:

виплати в сумі 4000 грн для забезпечення базових потреб;

колісні крісла, милиці, ходунки, тростини, слухові апарати.

Крім того мешканці прифронтових районів можуть звертатись до Fight For Right за допомогою у отриманні медичної, психологічної, юридичної підтримки, соціальних послуг та навіть організації евакуації.

Як отримати 4000 грн чи іншу допомогу?

Усі, хто потребує матеріальної допомоги чи будь-яких інших із перелічених послуг, повинні заповнити спеціальну анкету. Зробити це можна за наступним посиланням.

Однак куратори проекту попереджають, що факт заповнення анкети – ще не гарантія отримання допомоги. Але це необхідний крок до того, щоб заявку розглянули.

Для уточнення інформації та з’ясування інших питань щодо роботи організації громадяни можуть звертатися: