Части учителей пообещали новую надбавку: кому будут платить больше

В Украине учителям, занимающимся детьми с особыми образовательными потребностями, в скором времени могут назначить специальную доплату. Такую новость сообщил председатель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Нардеп подчеркнул, что эта категория педагогов требует особого отличия за свои старания. Ведь чтобы работать в инклюзивном направлении нужно иметь не только педагогическое образование, но и настоящее учительское призвание.

Почему учителям особых детей решили назначить прибавку?

Как отметил Сергей Бабак, сейчас учителя особых детей получают зарплату наравне со всеми другими педагогами. Однако такие ученики нуждаются в значительном большем внимании и опеке. Ведь у детей с исключительными образовательными потребностями совсем другой механизм восприятия информации. Кроме того, существенное влияние на учебный процесс оказывает их состояние здоровья и психоэмоциональное состояние.

Учитывая все эти факторы, учителя инклюзивного направления должны уметь не только подать материал, но и дать детям базовые знания о мире и способах коммуникации с ним. Однако, несмотря на столь высокую сложность работы учителей детей с особыми потребностями, их зарплата остается на уровне остального преподавательского состава. По мнению главы Образовательного комитета парламента, эту ситуацию нужно срочно изменить.

Чего в Раде хотят добиться через назначение доплаты?

Главным мотивом для назначения доплат учителям инклюзивного направления являеться создание для них дополнительных стимулов. По словам Бабака, эта категория учителей заслуживает большего. И чтобы количество таких кадров росло, необходимо их заинтересовать. Материальный стимул в этом случае наиболее действенный вариант.

Пока в Раде только начали обсуждение вопроса назначения доплаты учителям особых детей. Но ожидается, что уже осенью это предложение будет вынесено на рассмотрение в формате конкретного решения.

Не последнюю роль в судьбе вопроса о надбавках для учителей инклюзивного направления может сыграть нововведение, которое начнет действовать в украинских школах с 1 сентября 2025 года. Речь идет о создании специальных классов для учащихся с особыми образовательными потребностями, которые будут формироваться с учетом уровня развития и особенностей каждого ребенка.