Частині вчителів пообіцяли нову надбавку: кому платитимуть більше

В Україні вчителям, що займаються дітьми з особливими освітніми потребами, незабаром можуть призначити спеціальну доплату. Таку новину повідомив голова Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Нардеп підкреслив, що ця категорія педагогів потребує особливої відзнаки за свої старання. Адже щоб працювати в інклюзивному напрямку, потрібно мати не лише педагогічну освіту, а й справжнє вчительське покликання.

Чому вчителям особливих дітей вирішили призначити надбавку?

Як зазначив Сергій Бабак, зараз вчителі особливих дітей отримують зарплатню на рівні з усіма іншими педагогами. Однак такі учні потребують значно більшої уваги та опіки. Адже у дітей з винятковими освітніми потребами зовсім інший механізм сприйняття інформації. Окрім того суттєвий вплив на навчальний процес має їх стан здоров’я та психоемоційний стан.

Зважаючи на всі ці фактори вчителі інклюзивного напрямку повинні вміти не лише подати матеріал, а й дати дітям базові знання про світ та способи комунікації з ним. Проте, попри таку високу складність роботи вчителів дітей з особливими потребами, їх зарплатня залишається на рівні із рештою викладацького складу. На думку очільника Освітнього комітету парламенту цю ситуацію потрібно терміново змінити.

Чого у Раді хочуть домогтися через призначення доплати?

Головним мотивом для призначення доплат вчителям інклюзивного напрямку є створення для них додаткових стимулів. За словами Бабака, ця категорія вчителів заслуговує на більше. І щоб чисельність таких кадрів зростала, необхідно їх зацікавити. Матеріальний стимул в цьому випадку найбільш дієвий варіант.

Наразі у Раді лише почали обговорення питання призначення доплати вчителям особливих дітей. Але очікується, що вже восени цю пропозиція винесуть на розгляд у форматі конкретного рішення.

Не останню роль у долі питання про надбавки для вчителів інклюзивного напрямку може відіграти нововведення, що почне діяти в українських школах з 1 вересня 2025 року. Ідеться про створення спеціальних класів для учнів із особливими освітніми потребами, які формуватимуть з огляду на рівень розвитку та особливості кожної дитини.