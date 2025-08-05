Тариф на свет в Украине может резко подскочить: что ждет потребителей с 1 октября

Тариф на электроэнергию в Украине еще в конце апреля «заморозили» постановлением КМУ №480 на уровне 4,32 грн за кВт*ч. Благодаря этому до 1 октября 2025 украинцы гарантированно не будут платить за свет больше. Вполне вероятно, что стоимость киловатт не изменится даже после пересмотра тарифов. Однако, вместо того, чтобы надеяться на лучшее, можно уже сегодня начать экономить. Тем более что существует вполне законный способ снизить счета за электроэнергию чуть ли не вдвое.

Как сэкономить на свете?

Чтобы платить за электроэнергию гораздо меньше, украинцам советуют установить 2-зонный счетчик. Для владельцев таких счетчиков киловатт, использованные с 23:00 до 7:00, стоят на 50% меньше – 2,16 грн. Остальные сутки действует обычный тариф – 4,32 грн за кВт*ч.

Как перейти на 2-зонный счетчик?

Чтобы начать платить за электроэнергию по 2-зонному счетчику, не достаточно просто приобрести новое учетное устройство. Вот что нужно сделать:

Подать поставщику электроэнергии заявление с просьбой об изменении тарифа. Для этого необходим паспорт гражданина Украины, идентификационный код и договор с поставщиком. Оплатить услугу, после чего поставщик предоставит вам список сертифицированных счетчиков. Купить счетчик. Можно это сделать напрямую у поставщика или самостоятельно. При самостоятельном приобретении счетчик нужно будет запрограммировать у оператора системы распределения. Согласовать установку счетчика с поставщиком. Вызвать мастера для демонтажа старого устройства и установки нового. Получить акт о смене счетчика.

После завершения всех процедур вам начнут начислять оплату за электроэнергию сразу по двум тарифам – дневным и ночным.

Как увеличить экономию?

Чтобы получить от 2-зонного счетчика еще большую выгоду, потребителям советуют взять за привычку включать наиболее энергозатратную технику после 23:00 и до 7:00. Речь о бойлере, стиральной машине, посудомойке и т.д. Тогда «львиная доля» киловатт будет тратиться во время действия ночного тарифа. По расчетам экспертов таким образом можно снизить свои счета за электроэнергию почти на 30%.