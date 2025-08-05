Тариф на світло в Україні може різко підскочити: що чекає на споживачів з 1 жовтня

Тариф на електроенергію в Україні ще наприкінці квітня «заморозили» постановою КМУ №480 на рівні 4,32 грн за кВт*год. Завдяки цьому до 1 жовтня 2025 року українці гарантовано не платитимуть за світло більше. Цілком імовірно, що вартість кіловата не зміниться навіть після перегляду тарифів. Однак, замість сподіватися на краще, можна вже сьогодні почати заощаджувати. Тим паче, що існує цілком законний спосіб зменшити рахунки за електроенергію ледь не удвічі.

Як заощадити на світлі?

Щоб платити за електроенергію значно менше, українцям радять встановити 2-зонний лічильник. Для власників таких лічильників кіловати, використані з 23:00 до 7:00, коштують на 50% менше – 2,16 грн. Решту доби діє звичайний тариф – 4,32 грн за кВт*год.

Як перейти на 2-зонний лічильник?

Щоб почати платити за електроенергію за 2-зонним лічильником не достатньо просто придбати новий обліковий пристрій. Ось що потрібно зробити:

Подати постачальнику електроенергії заяву із проханням про зміну тарифу. Для цього необхідні паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та договір із постачальником. Оплатити послугу, після чого постачальник надасть вам перелік сертифікованих лічильників. Придбати лічильник. Можна це зробити напряму у постачальника, або ж самостійно. В разі самостійного придбання лічильник потрібно буде запрограмувати у оператора системи розподілу. Узгодити питання встановлення лічильника із постачальником. Викликати майстра для демонтажу старого пристрою та встановлення нового. Отримати акт про заміну лічильника.

Після завершення всіх процедур вам почнуть нараховувати оплату за електроенергію одразу за двома тарифами – денним та нічним.

Як збільшити економію?

Щоб отримати від 2-зонного лічильника ще більшу вигоду, споживачам радять взяти собі за звичку вмикати найбільш енерговитратну техніку після 23:00 та до 7:00. Мова про бойлер, пральну машину, посудомийку тощо. Тоді «левова доля» кіловатів витрачатиметься у час дії нічного тарифу. За розрахунками експертів таким чином можна зменшити свої рахунки за електроенергію майже на 30%.