Samsung Galaxy S22 отримає процесор з графікою AMD та трасуванням променів

Компанія Samsung оголосила про запуск мобільного процесора Exynos 2200. Це новий 4-нанометровий чіпсет преміального класу, розроблений спільно з AMD. Його головною фішкою є графічне ядро ​​Xclipse 920, яке розроблене відповідно до архітектури AMD RDNA 2. Це перша в мобільній індустрії реалізація апаратного трасування променів. Вони імітують реальне освітлення на комп’ютерах та консолях.





Як і його головні конкуренти в лиці Snapdragon 8 Gen 1 і Dimensity 9000, структурно Exynos 2200 є аналогічною схемою “1 + 3 + 4”, яка включає всім знайоме ядро ​​Cortex-X2, три продуктивних Cortex-A710 і чотири енергоефективних Cortex -A510. При цьому потрібно розуміти, що вони реалізовані на актуальній архітектурі Armv9. Разом з ними працює вдосконалене нейронне ядро ​​NPU. Порівняно з попередником, продуктивність збільшена вдвічі.

Процесор здатний відтворювати картинку з частотою оновлення 120 Гц при роздільній здатності 4К. Ну і звичайно ж буде 5G-модем 3GPP Release 16, який підтримує mmWave та швидкість роботи до 10 Гбіт/с. Дебютує процесор у смартфоні Galaxy S22, який має бути представлений вже 9 лютого.

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