Які смартфони найбільш швидко втрачають в ціні після покупки

Новий смартфон зазвичай купується з розрахунком використання протягом двох-трьох років. Втім, багато власників щорічно перепродують свої девайси і переходять на свіжі моделі, щоб нічого не проґавити з нових технологій. Якщо ви один із них – ці бренди смартфонів вам протипоказані.





Які смартфони втрачають у ціні найбільше?

Згідно з даними, зібраними Statista, найсильніше в 2021 році втрачали в ціні пристрої бренду Motorola – у їхньому випадку середнє зниження вартості становить цілих 85% за рік! В асортименті американців найбільше впав у ціні Motorola One Hyper – аж на 85,7%. Трохи менше Motorola razr (85,3%), а Motorola One 5G – на 83,8%.

Моделі від LG також сильно дешевшали в 2021 році: LG Velvet 5G – 84,1%, а LG V60 ThinQ – 82,8%. Втім, тут важко говорити про несподіванку, тому що всі топові смартфони LG дуже швидко знецінювалися навіть в епоху розквіту компанії. Крім того, на початку квітня 2021 року LG офіційно заявила про вихід з мобільного сегменту – ця інформація могла відбити у споживачів бажання купувати залишки пристроїв корейців у магазинах та на вторинному ринку, оскільки багато хто боявся, що вони залишаться без підтримки оновленнями.

Які смартфони найменше втрачають у ціні?

Людям, які хочуть найменше втрачати при перепродажі свого смартфона, варто обирати iPhone. У 2021 році iPhone 12 Pro Max втратив у ціні найменше – 31,7%. Найбільше подешевшав iPhone 12 mini, на цілих 43,8%, хоча це й не дивно, тому що у глобальному масштабі вся серія iPhone mini показала провальні продажі (за винятком Японії, де маленькі iPhone продавалися дуже добре).

Google Pixel 5, який втратив у ціні 49,8% у 2021 році, опинився в середині рейтингу. Це багато, але все ще набагато менше, ніж у випадку зі смартфонами LG та Motorola.

Як цікавий факт можна додати, що в 2021 році чоловіки частіше, ніж жінки, перепродували свої смартфони на вторинному ринку. Причому найактивніше це робили люди віком від 25 до 34 років (28,04% усіх перепродажів), а найменше — особи віком 65 років та старші (6,57%).