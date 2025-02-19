Кращі процесори для ігор на лютий 2025 року

Ресурс PC Gamer назвав найвдаліші процесори для ігор, які можна придбати в лютому 2025 року.

Ультимативним рішенням для топового ігрового ПК є AMD Ryzen 7 9800X3D, у якого видатна продуктивність і, несподівано, непоганий розгінний потенціал. Втім, його попередник, Ryzen 7 7800X3D, як і раніше, дуже гарний і істотно дешевший.

Найкращим бюджетним процесором для ігор залишається Intel Core i5-13400F. Це потужний чип з відмінною продуктивністю за невеликі гроші. Також гарний у робочих завданнях, демонструє відмінну однопотокову і багатопотокову продуктивність.

Найоптимальнішим процесором середнього рівня є актуальний AMD Ryzen 7 9700X. Він споживає менше енергії і працює набагато тихіше, ніж попередник. Крім того, AMD часто пропонує цей CPU зі знижками.

Найкращим флагманським процесором названо AMD Ryzen 9 9950X. Він підходить для ігор, але особливо хороший у важких робочих завданнях. Навіть Core i9-14900K поступається топовому актуальному чіпу AMD.

Найоптимальнішим процесором на платформі AM4 є AMD Ryzen 7 5700X3D. На лютий 2025 року – це найкращий процесор для старої платформи з ідеальним поєднанням ціни та продуктивності. У поєднанні з потужною відеокартою він демонструє дуже вражаючі результати в актуальних ААА-хітах.

Замикає топ-6 AMD Ryzen 7 8700G, збалансований APU, який годиться для інді-ігор і ААА-хітових ігор з роздільною здатністю 1080p за умови ввімкнення апскейлера. Однак із появою Ryzen AI MAX+ 395 конкурентоспроможність у нього явно знизиться.