Vivo працює над унікальний смартфоном з вбудованим квадрокоптером

За останні роки китайські виробники смартфонів запропонували світу величезну кількість сміливих інновацій. Продовжує традиції і новий патент від компанії Vivo, в якому описується смартфон з вбудованим квадрокоптером.





Виробник всерйоз продумав і зобразив конструкцію пристрою з маленьким 4-пелюстковим дроном в корпусі, який вміщує в себе дві вбудовані камери, акумулятор і датчики наближення. Останні дозволять дрону маневрувати і обходити перешкоди.

Судячи зі схем, одна камера дивиться вперед, а інша вниз. Звичайно ж, цей проект не залишився без питань в плані технічної реалізації, оскільки в корпусі смартфона доведеться звільнити чимало простору для установки такого дрона. А сама літаюча камера навряд чи зможе знаходиться в повітрі довго, адже акумулятор у неї зовсім крихітний. Та й невелика вага стане серйозною перешкодою при використанні на вулиці, де його може знести вітром. Так що комерційну реалізацію проекту чекати навряд чи варто, але він може стати доробком для майбутніх технологій.