OnePlus Turbo 6Vs представили с аккумулятором на 9000 мАч и экраном с частотой обновления 144 Гц: характеристики и цена новинки

Новый OnePlus Turbo 6Vs без отдельной презентации появился в официальном китайском магазине производителя. Смартфон получил аккумулятор емкостью 9000 мАч, экран с частотой обновления 144 Гц и водонепроницаемый корпус. В то же время новинка вызвала вопросы относительно целесообразности покупки, ведь фактически она повторяет характеристики OnePlus Turbo 6V, представленного ещё в январе 2026 года, но стоит значительно дороже.

Огромная батарея и дисплей с частотой обновления 144 Гц

OnePlus Turbo 6Vs оснащён плоским 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1272 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Типичная яркость составляет 800 нит, а в режиме повышенной яркости может достигать 1800 нит. Для уменьшения мерцания предусмотрены высокочастотная ШИМ-регулировка и технология затемнения, схожая с DC Dimming.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, который работает в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 объемом 256 ГБ. Смартфон работает под управлением ColorOS 16, оснащён стереодинамиками, NFC, инфракрасным портом и сканером отпечатков пальцев под экраном. Также установлен линейный вибромотор для более точной тактильной обратной связи.

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Главной особенностью новинки стал аккумулятор емкостью 9000 мАч, что значительно превышает емкость аккумуляторов большинства современных смартфонов. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а также обратную зарядку других устройств мощностью 27 Вт. Предусмотрен режим обходного питания, благодаря которому во время игр смартфон может получать энергию непосредственно от зарядного устройства, снижая нагрев аккумулятора.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного модуля с оптической стабилизацией и дополнительного монохромного датчика на 2 Мп. Для селфи предусмотрена камера на 16 Мп. Корпус толщиной примерно 8,5 мм весит 215 граммов и соответствует стандартам защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Почему новый OnePlus стоит дороже, чем его предшественник

В Китае OnePlus Turbo 6Vs предлагается только в одной конфигурации — 12/256 ГБ за 3699 юаней, или примерно 25 200 гривен по текущему курсу. Смартфон доступен в двух цветах: оранжевом с текстурированным покрытием и белом Nova White. На момент появления новости единственная версия уже имела пометку об отсутствии товара в продаже.

Самое интересное, что с технической точки зрения Turbo 6Vs практически не отличается от OnePlus Turbo 6V, представленного в начале года. Оба смартфона имеют одинаковый процессор, дисплей, аккумулятор, камеры и систему зарядки. Совпадает даже заводской номер модели PLY110, поэтому главными отличиями стали название, цвета корпуса и доступные конфигурации памяти.

Для сравнения: на старте продаж OnePlus Turbo 6V в версии 12/256 ГБ имел рекомендованную цену 2099 юаней, а во время запуска стоил ещё дешевле. Таким образом, новый Turbo 6Vs предлагается значительно дороже предшественника без заметных аппаратных улучшений.

Пока что смартфон доступен только на китайском рынке. О возможных международных продажах и появлении OnePlus Turbo 6Vs в Украине производитель не сообщал.