Samsung представила недорогой Galaxy F70 5G: AMOLED-экран, камера с оптической стабилизацией изображения и защита от воды

Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy F70 5G. Новинка оснащена высококачественным AMOLED-дисплеем, камерой с оптической стабилизацией и поддержкой функций искусственного интеллекта.

Что предлагает Samsung Galaxy F70 5G

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, отличающимся повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Exynos 1330 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Покупателям будут предложены версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ. Предусмотрена возможность расширения памяти с помощью карты microSD.

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Одним из главных преимуществ Galaxy F70 5G стала основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). Эта технология помогает уменьшить размытие фотографий из-за дрожания рук и улучшает стабильность видео. Дополнительно установлены сверхширокоугольная камера на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. При этом зарядный адаптер придется приобретать отдельно.

Толщина корпуса составляет всего 7,5 мм, а защита по стандарту IP54 обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам воды. Среди программных возможностей — Google Gemini, Circle to Search, Samsung Wallet и система безопасности Samsung Knox.

Сколько стоит новинка

Samsung Galaxy F70 5G представлен в чёрном и фиолетовом цветах. На индийском рынке объявлены следующие цены:

4/128 ГБ — 19 999 рупий (около 210 долларов).

6/128 ГБ — 22 999 рупий (около 245 долларов).

Продажи начнутся 20 октября 2026 года. Информации об официальном появлении Galaxy F70 5G в Украине пока нет.