OpenAI разрабатывает собственный гаджет вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом и рассчитывает, что он сможет потеснить iPhone. О настоящих причинах появления такого устройства рассказал Тони Фаделл, который работал с Айвом в Apple. Его считают «отцом iPod», а еще он участвовал в создании первого iPhone.

Искусственный интеллект и так хорошо работает с текстом, изображениями и видео на экранах смартфонов и ноутбуков, а ChatGPT доступен практически на любом устройстве. Поэтому пока непонятно, как будет выглядеть гаджет OpenAI и какие функции он будет выполнять. Однако в компании надеются, что именно он станет самым популярным потребительским электронным устройством в мире вместо iPhone.

По словам Фаделла, OpenAI вынуждена создавать собственное железо, потому что ей нужны данные о физическом мире вокруг пользователя, а Apple отказывается ими делиться, ссылаясь на конфиденциальность. «Им приходится делать собственные устройства, потому что они не могут получить контекстную информацию со смартфона. Им нужно заново реализовать все — GPS, микрофоны, динамики, камеры, датчики температуры, то есть все то, что Apple не позволяет брать со своих устройств», — пояснил он.

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«По сути, это способ обойти ограничения, связанные с политикой конфиденциальности Apple. Чем больше контекста получает ИИ, тем точнее его ответы и тем быстрее их можно получить», — добавил Фаделл. Устройства Apple имеют широкий доступ к подробностям жизни своих владельцев, но делиться этими данными с другими компаниями Apple не собирается.

Аналитики считают, что со временем OpenAI захочет перенести часть работы ChatGPT со своих облачных серверов непосредственно на устройства пользователей, то есть перейти к так называемым периферийным вычислениям. Для многих простых задач ИИ не нужен мощный серверный кластер, хватит ресурсов современного ноутбука или смартфона. Однако убедить Apple открыть для этого свою огромную сеть устройств на iOS и macOS вряд ли получится.

Фаделл предполагает, что OpenAI создает вспомогательное устройство, по сути урезанный смартфон без экрана со всеми нужными датчиками. Данные с него будут передаваться через Wi-Fi или Bluetooth на телефон, а оттуда к ИИ-агентам в облаке или в приложении на смартфоне. По его словам, это может быть «телефон, кулон, ручка или колонка», ведь главное для OpenAI — получать контекст.

Сэм Альтман с такой версией не согласен и уверяет, что дело вовсе не в политике конфиденциальности Apple. «Мы хотим создавать новые виды потребительских устройств, потому что, на мой взгляд, эта технология требует принципиально иного форм-фактора», — заявил глава OpenAI. Он считает, что сейчас ИИ вынужден работать на устройствах, созданных для людей, а не для искусственного интеллекта. Альтман назвал «довольно нелепым», что компьютер тратит огромные ресурсы на отрисовку интерфейса для человеческого глаза, а ИИ потом пытается этот интерфейс «прочитать» вместо того, чтобы получить доступ к данным напрямую.