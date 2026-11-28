Toyota готовит свой первый электромобиль с бензиновым удлинителем запаса хода. Совместное предприятие GAC Toyota на автосалоне в Гуанчжоу 27 ноября подтвердило, что новый Highlander пятого поколения получит название Highlander 9X и дебютирует в первом квартале 2027 года, сообщает CarNewsChina. Пока компания показала лишь тизерные кадры, а дату старта продаж и цену не объявляла.

Новинка станет результатом сотрудничества сразу нескольких крупных игроков китайского рынка. Huawei будет поставлять электромотор и систему электропривода, комплекс помощи водителю Qiankun ADAS и программное обеспечение кокпита на HarmonyOS. Тяговую батарею GAC Toyota разработала вместе с CATL, а бензиновый двигатель-генератор создала сама Toyota на основе технологий своих обычных гибридов. Двигатель в 9X не вращает колеса, а лишь вырабатывает электроэнергию, тогда как движение обеспечивает электропривод. Емкость батареи и запас хода на электричестве пока не раскрывают.

Презентация GAC Toyota на автосалоне в Гуанчжоу

Сейчас в Китае Highlander продается с 2-литровым турбированным бензиновым мотором или 2,5-литровой гибридной установкой. Еще в июне 2025 года GAC Toyota поручила разработку следующих Highlander и Sienna для китайского рынка местным инженерам и тогда же подтвердила, что и кроссовер, и минивэн получат установки с удлинителем запаса хода.

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По словам исполнительного вице-президента GAC Toyota Хуан Цзяня, Highlander 9X станет одной из двух новых моделей с удлинителем запаса хода, которые совместное предприятие выпустит в 2027 году. Кроме того, компания планирует обновить две электрические модели и представить новое поколение одного из своих гибридов.

Отдельно Toyota уже показала полностью электрический Highlander для рынка США. Этот трехрядный кроссовер представили в феврале 2026 года, он вмещает до семи пассажиров и будет выпускаться на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки. Сколько мест получит китайский 9X, GAC Toyota пока не уточняет.

Электрический Toyota Highlander 2027 для рынка США. Фото: Toyota

Название Highlander 9X тоже неслучайно. В Китае автопроизводители часто используют цифру 9 для своих самых больших и роскошных кроссоверов. Так называются флагманы Zeekr 9X, Aito M9, Li Auto L9 и Nio ES9, длина которых превышает 5,2 метра. Директор по связям с общественностью GAC Toyota Ли Ин прямо назвала новый Highlander «флагманом 9-й серии».

Напомним, ранее мы писали, что Hyundai Ioniq V получит версию с бензиновым «удлинителем» запаса хода. Корейская компания пошла на такой шаг из-за слабых продаж электрической версии в Китае.