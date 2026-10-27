В Китае установили рекорд по передаче данных: 20 тысяч фильмов в формате 4K за одну секунду

Китайские учёные установили новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну. В ходе эксперимента им удалось достичь пропускной способности 3,2 петабита в секунду.

Исследователи из China Information and Communication Technologies Group (CICT) совместно с лабораторией Pengcheng Laboratory и компанией FiberHome Fujikura разработали технологию, позволяющую значительно увеличить объем данных, передаваемых по одному оптическому волокну. По сообщению китайского издания Science and Technology Daily, этот результат стал мировым рекордом по двунаправленной передаче информации в режиме реального времени.

В ходе испытаний использовалось оптоволокно длиной 10,3 километра, имевшее 24 отдельных жила для передачи сигнала. Система обеспечила суммарную пропускную способность 3,2 Пбит/с, что примерно в 32 раза превышает возможности традиционного одномодового волокна по использованной исследователями базе сравнения. Теоретически такой скорости хватило бы для передачи более 20 тысяч фильмов в разрешении 4K всего за одну секунду.

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Как удалось достичь такой скорости

Главной особенностью технологии стало сочетание двух способов увеличения пропускной способности. Первый предполагает использование нескольких световых диапазонов — S, C и L, благодаря чему информацию можно передавать одновременно на большом количестве различных длин волн. Второй заключается в пространственном разделении сигналов между 24 сердцевинами одного волокна. В совокупности эти решения позволили создать тысячи параллельных каналов передачи данных.

При этом исследователи использовали когерентные оптические модули коммерческого класса и специальные методы модуляции сигнала. Конструкцию волокна также оптимизировали для уменьшения взаимных помех между сердцевинами, ведь при такой плотности информационных потоков даже незначительные искажения могут влиять на стабильность связи.

Отдельные испытания подтвердили возможность передачи информации со скоростью 400 Гбит/с на одной длине волны в диапазоне S и до 1,2 Тбит/с в диапазонах C и L. Для этого команда использовала собственные оптические модули, которые могут стать основой будущего оборудования для высокоскоростных магистральных сетей.

Когда технология станет доступной пользователям

Несмотря на впечатляющие результаты, речь пока идет об экспериментальной системе, а не о готовом решении для домашнего интернета. Достигнутая скорость представляет собой суммарную пропускную способность многожильного волокна, а не скорость одного пользовательского подключения. Кроме того, испытания проводились на относительно коротком участке, поэтому для применения технологии на сотнях и тысячах километров потребуются дополнительные исследования.

Наиболее перспективным направлением применения данной разработки могут стать центры обработки данных, обслуживающие системы искусственного интеллекта. Рост объемов вычислений требует всё более быстрого обмена информацией между серверами, в то время как пропускная способность традиционных оптических линий постепенно приближается к технологическим ограничениям.

Новая система также может найти применение в магистральных телекоммуникационных сетях и инфраструктуре будущей связи 6G. Исследователи уже представили результаты своей работы в научный журнал Journal of Lightwave Technology, но сроки коммерческого внедрения пока не называют.

Интересно, что предыдущий результат этой же команды, полученный весной 2026 года, составлял 2,5 Пбит/с. Таким образом, за несколько месяцев учёным удалось повысить экспериментальную пропускную способность примерно на 28 %.