В сети часто появляются негативные отзывы о работе украинских финансовых учреждений. И один из них коснулся крупнейшей банковской структуры в Украине. Проще говоря, «ПриватБанк» разозлил украинцев необходимостью отвечать на 10 вопросов и идти к банкомату снимать деньги. Подробности – в нашем материале.





Блокируют счет без причины

Один из клиентов «ПриватБанка» рассказал, что забыл в банкомате карточку и с помощью сервиса Privat24 заблокировал ее. Пока не сделают новую физическую карту, решил завести себе ее диджитал-версию. Сначала снятие средств шло успешно. Но потом без звонка на номер 3700 получить средства из банкомата стало невозможно.

Через несколько дней клиент попытался сделать покупку в интернет-магазине, но система снова попросила позвонить по номеру 3700. После звонка оказалось, что карта заблокирована и нужно ответить на несколько вопросов, которые оказалось 10. Интересно, что вопросы касались персональной информации и данных о членах семьи. Когда пользователь отказался отвечать, банк отказался разблокировать карту и заблокировал доступ к Privat24.

Далее клиент обратился с письменной жалобой в техническую поддержку сервиса, и там снова пришлось проходить верификацию, и снова были вопросы о семье, на которые пользователь не хочет отвечать. И снова система не дает доступ и отправляет в отделение.

После разговора с руководством банка карту разблокировали, но Privat24 так и остался заблокированным.Служба поддержки отказалась без верификации, который предусматривает ответы на 10 вопросов, предоставить доступ к сервису, мотивируя это подозрением на мошеннические действия.

Такие действия со стороны финансового учреждения возмутили клиента. По его мнению, никаких мошеннических действий он не совершал, потому что он стоял у банкомата, знал пин-код своей карты и специальный код приходил на закрепленный в системе финансовой телефон, и это явно не мошенничество.

Что говорят другие клиенты

Но по мнению других пользователей, «ПриватБанк» сделал все правильно – каждый финансовое учреждение, если сомневается в клиенте, имеет право запросить верификацию. Ничего страшного, отмечают в сети, не будет, если компания получит некоторые данные о членах семьи, чтобы в будущем иметь возможность идентифицировать клиентов за ними.