Стало известно каким будет курс валют на следующей неделе в Украине

Начало полномасштабной войны в Украине, как и ожидалось, повлекло за собой падение курса гривны. По отношению к доллару украинская нацвалюта упала до 29,25 грн/долл, а евро стоит 33.17 грн/евро. Однако от военного конфликта, разгоревшегося в самом центре Европы, страдает не только гривна. Единая европейская валюта также дешевеет по отношению к «американцу», несмотря на относительную устойчивость экономической ситуации в странах ЕС.





Согласно официальному заявлению Нацбанка, все коммерческие финучреждения Украины сейчас работают только на приобретение иностранных валют. Поэтому, по мнению аналитиков, ждать существенных курсовых изменений украинцам не стоит.

Однако, учитывая актуальную ситуацию в стране, иностранные инвесторы пытаются вывести свои средства из ОВГЗ. Только с начала текущего года их портфели уменьшились почти на 18 млрд. грн., и сейчас составляют 74,8 млрд. грн. Что же касается курса украинских ВВП-варрантов, то их номинальная стоимость упала на 26,5%.

Аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов утверждает, что для украинского Минфина, несмотря на сложную ситуацию в стране, нужно воспользоваться этим уникальным шансом и приобрести отечественные ценные бумаги по выгодному курсу. Ведь в дальнейшем такой шаг может значительно снизить долговую нагрузку на госбюджет Украины.

Следует отметить, что война в Украине существенно повлияла не только на отечественные инструменты валютного рынка, но и на акции США, стоимость сырья и курс евро. В частности, подорожание сырья может существенно повысить инфляцию в Америке, котораяи так уже достигла рекордных показателей за последние 30 лет.

В общем же, спрогнозировать поведение гривни на будущую неделю пока крайне сложно. Война в Украине будет способствовать повышенной волатильности курса. Ведь все внимание игроков рынка сейчас сконцентрировано на военных действиях, которые ведутся на нашей родине. Но вероятнее всего гривна будет держаться на уровне около 30 грн/долл.

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